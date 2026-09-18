Rolls-Royce SMR: reattore da 470 MW per un milione di case

Nel panorama dell’energia atomica europea, i reattori nucleari di piccola taglia stanno diventando la strada più battuta, e Rolls Royce SMR ha deciso di giocarsi la partita con un progetto da 470 MW elettrici. Una potenza che, secondo i calcoli dell’azienda, basta a tenere accese circa un milione di abitazioni britanniche per almeno 60 anni. Numeri che raccontano bene l’ambizione, ma il punto interessante è un altro e riguarda il modo in cui questi impianti vengono messi insieme.

Chi conosce il settore lo sa da tempo, il vero tallone d’Achille del nucleare non è mai stata la fisica. Progettare un buon reattore è complicato, certo, ma è la fase successiva a mandare in crisi i bilanci. Costruire una centrale tradizionale significa anni di lavori, migliaia di componenti da coordinare, un cantiere che diventa un organismo ingestibile dove ogni ritardo si somma al precedente. E quando i costi sfuggono di mano, l’intero progetto perde senso economico prima ancora di produrre un kilowattora.

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La logica degli SMR, dal cantiere alla catena di montaggio

Qui entrano in scena gli SMR, i piccoli reattori modulari. L’idea di fondo è quasi banale nella sua semplicità, avvicinare il nucleare alla produzione industriale vera e propria. Invece di assemblare quasi tutto direttamente sul sito, con tutte le incognite del caso, gran parte della centrale viene realizzata e collaudata in fabbrica. Poi i moduli vengono trasportati e montati sul posto, in un processo che somiglia più a una linea di produzione che a un’opera pubblica.

Il vantaggio è evidente. In stabilimento i controlli di qualità sono ripetibili, i tempi misurabili, gli imprevisti molto meno frequenti. Non c’è il meteo che blocca le lavorazioni, non ci sono maestranze da riorganizzare ogni volta. E soprattutto, ogni unità costruita permette di migliorare la successiva, cosa che nel nucleare classico non è mai davvero accaduta perché ogni impianto finiva per essere un pezzo unico.

Cosa propone Rolls Royce SMR

L’azienda britannica è tra le realtà più attive su questo fronte e vuole applicare il modello a un reattore ad acqua pressurizzata, una tecnologia consolidata e ben conosciuta dagli operatori del settore. Non si tratta quindi di sperimentare una fisica nuova, ma di ripensare completamente il modo in cui un impianto arriva alla fase operativa. La scelta tecnologica è volutamente conservativa, l’innovazione sta tutta nel processo industriale.

I 470 MW elettrici collocano il progetto in una fascia intermedia, più contenuta rispetto ai grandi reattori da oltre mille megawatt ma abbastanza generosa da servire un bacino di utenza consistente. La durata operativa dichiarata, almeno 60 anni, è l’altro elemento che pesa nei conti, perché spalma l’investimento iniziale su un arco temporale molto lungo.

C’è poi il capitolo sicurezza, che nel dibattito pubblico resta centrale e che spinge da anni verso soluzioni di taglia ridotta. Un reattore più piccolo significa inventari di materiale radioattivo inferiori e sistemi di raffreddamento più facili da gestire, elementi che semplificano anche il percorso autorizzativo. È uno dei motivi per cui governi e utility guardano a questi impianti con crescente attenzione, dopo anni in cui il nucleare sembrava destinato a un lento ridimensionamento.

La sfida di Rolls Royce SMR si gioca quindi su un terreno industriale prima ancora che energetico. Riuscire a standardizzare la produzione, tenere i costi sotto controllo e consegnare gli impianti nei tempi previsti è la condizione perché l’intero modello funzioni. Il reattore da 470 MW è il banco di prova su cui l’azienda ha deciso di puntare.

Fonte: TecnoAndroid