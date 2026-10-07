iPhone Duo, Apple invita gli sviluppatori a caricare le app compatibili sullo store

Il conto alla rovescia per iPhone Duo è ormai entrato nella fase più delicata. Mancano poco più di due settimane al debutto del primo iPhone pieghevole della storia di Apple e a Cupertino nessuno sembra intenzionato ad arrivare a questo appuntamento con qualcosa lasciato al caso. Proprio per questo l’azienda ha avviato la distribuzione della Release Candidate di Xcode 27.1, lo strumento indispensabile perché gli sviluppatori possano compilare applicazioni perfettamente compatibili con le caratteristiche uniche del nuovo dispositivo.

Non si tratta di un passaggio secondario. Già il nome scelto lascia intendere che il pacchetto messo a disposizione sia pensato per accompagnare il lavoro degli sviluppatori nelle battute finali prima dell’uscita. E il tempismo dice molto delle intenzioni di Apple, che punta a presentare il suo primo pieghevole con un ecosistema software già in grado di valorizzarne il formato, senza costringere gli utenti ad attendere settimane prima di vedere app davvero ottimizzate. Un dispositivo così particolare, del resto, ha bisogno di programmi capaci di comprenderne la natura, non soltanto di funzionare.

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Cosa cambia per le app con il nuovo SDK

Va chiarito subito un punto, perché potrebbe generare qualche dubbio. iPhone Duo sarà compatibile con tutto il software già disponibile su iOS, quindi chi lo acquisterà potrà usare fin dal primo giorno le applicazioni a cui è abituato. La differenza la farà però il nuovo SDK, che offre agli sviluppatori la possibilità di spingersi molto oltre la semplice compatibilità e di costruire un’esperienza cucita su misura per lo smartphone pieghevole.

Il primo fronte riguarda lo schermo esterno, che ha un formato particolare e richiede un adattamento specifico delle interfacce. Gli sviluppatori potranno infatti tenere conto del posizionamento dei nuovi elementi della UI tipici del Duo, in modo che i contenuti non risultino sacrificati o disposti in maniera poco naturale. C’è poi il pannello interno pieghevole, vero cuore del progetto, con tutte le funzioni che mette a disposizione.

Ed è qui che le cose si fanno interessanti. Il kit di sviluppo consente di sfruttare i vari stati in cui può trovarsi lo smartphone, compreso il grado di piegatura del display. In pratica un’app potrà proporre interfacce differenti a seconda di come viene tenuto e aperto il dispositivo, adattandosi alle diverse occasioni d’uso. Lo stesso programma, insomma, potrà cambiare aspetto e organizzazione in base alla posizione del telefono, invece di limitarsi a ingrandire o ridurre quello che appare sullo schermo.

Le app pronte a sbarcare su App Store

Con l’arrivo della Release Candidate si apre anche un’altra porta. Da questo momento è possibile caricare le applicazioni pensate per iPhone Duo attraverso App Store Connect, la piattaforma usata dagli sviluppatori per gestire la pubblicazione dei propri software. È una tappa fondamentale nel percorso verso il lancio, perché permette di preparare per tempo il terreno.

L’obiettivo di Apple è piuttosto chiaro. Il debutto del primo pieghevole della casa dovrà essere accompagnato dalla disponibilità su App Store di tante applicazioni già ottimizzate, così che gli utenti possano sfruttare sin da subito tutte le potenzialità del nuovo formato. Un telefono capace di piegarsi e di cambiare forma perderebbe gran parte del suo fascino se il software restasse indietro, e Cupertino sembra aver voluto evitare proprio questo scenario muovendosi con qualche settimana d’anticipo.

Sul fronte commerciale c’è già un riferimento concreto. Apple iPhone Duo risulta disponibile online su Galaxus al prezzo di 2.369 euro, secondo l’aggiornamento del 6 ottobre 2026 alle ore 4:03.

Fonte: TecnoAndroid