Samsung SmartThings: Home proattiva e controllo senza internet

Samsung ha messo mano ancora una volta a SmartThings, la piattaforma pensata per la casa connessa che, stando ai numeri diffusi dall’azienda, ha ormai raggiunto 470 milioni di utenti registrati e supporta oltre 430 marchi certificati Works with SmartThings. L’aggiornamento porta con sé parecchie novità ma due spiccano sulle altre. La prima è una schermata Home proattiva che prova a capire in anticipo cosa potrebbe servire a chi la usa. La seconda è il controllo locale dei dispositivi, una funzione che si rivela preziosa soprattutto quando la connessione a internet decide di fare i capricci.

Si tratta di due direzioni piuttosto diverse ma complementari. Da una parte l’app diventa più attenta al contesto e alle abitudini quotidiane, dall’altra la gestione degli apparecchi domestici smette di dipendere in tutto e per tutto dalla rete. Proprio questo secondo aspetto rappresenta un passo concreto per la smart home di Samsung, perché luci ed elettrodomestici restano gestibili anche nei momenti in cui il collegamento online vacilla.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona SmartThings Now

La novità più visibile si chiama SmartThings Now e si presenta sotto forma di schede collocate nella parte alta della Home. Il sistema sfrutta il contesto e le abitudini di chi vive la casa per proporre informazioni e comandi che potrebbero tornare utili in quel preciso momento. Niente menu da scorrere alla ricerca della funzione giusta quindi, perché l’idea è che sia l’applicazione a farsi avanti con il suggerimento più pertinente.

Gli esempi forniti da Samsung aiutano a capire meglio il meccanismo. Se un familiare anziano seguito tramite Family Care non utilizza alcun dispositivo per un periodo insolitamente lungo, SmartThings può mostrare una scheda dedicata con cui verificare la situazione oppure telefonargli direttamente. Uno scenario diverso riguarda il rientro a casa. Quando l’utente si sta avvicinando alla propria abitazione, la piattaforma può proporre di accendere in anticipo le luci e i purificatori d’aria, suggerendo poi di trasformare quelle stesse azioni in una routine da ripetere in automatico nei giorni successivi.

Preferiti, routine e una Home ridisegnata

Il lavoro di SmartThings Now non si ferma ai suggerimenti istantanei. La funzione analizza infatti l’utilizzo dei sette giorni precedenti per riordinare i preferiti in base a ciò che viene davvero usato. Con l’arrivo della stagione fredda, per esempio, può proporre di togliere dalla Home il climatizzatore se finisce per essere acceso sempre meno, oppure di aggiungere un elettrodomestico che nell’ultimo periodo viene richiamato con maggiore frequenza. In pratica la schermata principale si adatta al cambiare delle abitudini senza bisogno di interventi manuali continui.

Sul fronte delle automazioni arriva poi Routine Insight, uno strumento che consente di controllare le routine eseguite nel corso dell’ultima settimana ed eliminare quelle ormai superflue. Chi nel tempo ha accumulato decine di scenari diversi trova così un modo semplice per fare un po’ di pulizia e mantenere tutto più ordinato.

Anche l’aspetto grafico dell’app è stato rivisto. Samsung ha riorganizzato la Home intervenendo su dashboard, dispositivi e servizi, con schede rese più compatte rispetto al passato. A questo si aggiunge una barra flottante nella parte inferiore dello schermo che raccoglie i comandi più utilizzati e li porta a portata di pollice, una scelta che si fa apprezzare soprattutto sui telefoni di grandi dimensioni, dove raggiungere la parte alta del display con una sola mano non è sempre comodo. L’ultimo ritocco riguarda il Live Wallpaper, che ora cambia aspetto nel corso della giornata.

Fonte: TecnoAndroid