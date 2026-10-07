Cuffie ASUS ROG Pelta al minimo storico: cuffie gaming a 99,99 euro

Le cuffie ASUS ROG Pelta sono scese al loro minimo storico su Amazon e adesso si possono portare a casa a 99,99 euro, contro i 149,90 euro del prezzo consigliato. Il risparmio arriva al 33% e riguarda un headset pensato per chi gioca su PC, console e dispositivi mobili senza voler cambiare accessorio ogni volta che passa da uno schermo all’altro. Per questa piattaforma si tratta della cifra più bassa mai vista finora, un dettaglio che rende l’offerta piuttosto appetibile per chi aspettava il momento giusto.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. Sono disponibili diverse colorazioni, quindi c’è un minimo di margine anche sul piano estetico. In caso di ripensamento resta la possibilità del reso gratuito entro 14 giorni, una tutela che non guasta mai quando si acquistano cuffie da gaming e si vuole verificare con calma la vestibilità. Il tempo però non è molto, perché lo sconto rientra nella Festa delle Offerte Prime del 2026, in programma il 6 e il 7 ottobre. Una finestra breve, di appena due giorni.

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Tripla connettività e driver da 50 mm per un audio equilibrato

Il punto di forza di ASUS ROG Pelta sta soprattutto nella tripla connettività. Le cuffie possono collegarsi tramite dongle USB C a 2,4 GHz, via Bluetooth oppure con il classico cavo USB C. In pratica lo stesso headset si adatta senza troppe complicazioni al computer di casa, alla console in salotto e allo smartphone quando si è fuori. Chi alterna spesso le piattaforme apprezzerà la comodità di avere un unico dispositivo capace di coprire tutti questi scenari.

Sul fronte sonoro troviamo driver da 50 mm, scelti per restituire un audio ricco e ben bilanciato. Un suono di questo tipo torna utile nelle sessioni di gioco più intense, quando cogliere ogni rumore ambientale può fare la differenza, ma funziona bene anche per la musica o per guardare un film. L’obiettivo dichiarato è un’esperienza immersiva che non stanchi l’orecchio dopo qualche ora.

Comfort, autonomia e controlli a portata di mano

Il peso è di 309 grammi, un valore contenuto che si fa sentire soprattutto durante le partite lunghe. A questo si aggiunge un archetto elastico regolabile su tre livelli, così da trovare la posizione più adatta alla forma della testa. Il risultato promesso è un utilizzo prolungato senza fastidi e senza la necessità di continue pause per sistemare le cuffie.

Sopra i padiglioni sono collocati alcuni pulsanti fisici che permettono di regolare il volume o silenziare il microfono al volo, senza dover cercare impostazioni nei menu del sistema. Un dettaglio semplice ma molto pratico nel mezzo di una partita online, quando serve agire in un attimo.

Quanto all’autonomia, la batteria arriva fino a 60 ore utilizzando la modalità a 2,4 GHz. Se la carica dovesse esaurirsi nel momento meno opportuno entra in gioco la ricarica rapida, che con appena 15 minuti di alimentazione garantisce altre 3 ore di utilizzo. Un margine sufficiente per chiudere la sessione in corso senza restare a corto di energia.

Le promozioni della Festa delle Offerte Prime sono riservate agli abbonati al servizio. Chi non ha mai sottoscritto Amazon Prime in passato può comunque attivare la prova gratuita di 30 giorni e accedere così agli sconti esclusivi, compreso quello dedicato a ASUS ROG Pelta.

Fonte: TecnoAndroid