Google Messaggi cambia la ricerca: pulsanti dinamici in arrivo

Chi usa Google Messaggi tutti i giorni se ne accorgerà presto: l’app di messaggistica di Big G sta per cambiare pelle, e stavolta il ritocco riguarda una delle funzioni più usate e insieme più trascurate, cioè la ricerca dentro le conversazioni. Le tracce del restyling sono spuntate nelle versioni beta dell’applicazione, dove da qualche tempo si accumulano modifiche all’interfaccia che lasciano intuire la direzione presa dal team di sviluppo.

Non è la prima avvisaglia. Già nelle build di prova era comparso un sistema diverso per fissare le conversazioni in cima alla lista, quel meccanismo che permette di tenere sempre a portata di pollice le chat più frequentate. Ora si aggiunge un altro tassello, individuato nell’ultima beta: anche la funzione di ricerca viene ridisegnata, con un layout che riorganizza i comandi principali e cambia il modo in cui si presentano i risultati.

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Pulsanti che si spostano, e non per caso

La novità più visibile riguarda la disposizione degli elementi nella schermata principale. Gemini sale in alto, prendendosi una posizione di rilievo nella parte superiore della pagina. L’icona della ricerca invece fa il percorso opposto e scende verso il basso, dove il dito arriva senza contorsioni, affiancandosi al pulsante per avviare una nuova chat che resta ben visibile al centro dello schermo.

Detto così sembrerebbe un semplice riordino estetico, ma il punto interessante è un altro. Google ha modificato il comportamento dei due pulsanti, Nuova chat e Cerca, rendendoli dinamici. All’apertura dell’app il tasto per la nuova conversazione appare in forma estesa, ben riconoscibile. Poi, nel momento in cui si inizia a scorrere l’elenco delle chat, quel pulsante si restringe e lascia spazio all’altro: Cerca si espande, diventando il protagonista dell’area inferiore. La logica dietro questa scelta è piuttosto intuitiva. Se qualcuno sta scorrendo decine di conversazioni, probabilmente sta cercando qualcosa. E in quel momento avere il tasto di ricerca più grande e più evidente ha senso, molto più che tenerlo compresso in un angolo. Un dettaglio piccolo, certo, ma è esattamente il tipo di attenzione che distingue un’interfaccia curata da una semplicemente funzionale.

Anteprime più grandi per immagini, video e link

Il lavoro non si ferma alla posizione dei pulsanti. Anche la pagina dedicata ai risultati viene riorganizzata, con anteprime ingrandite per immagini, video e link. Chi ha provato almeno una volta a recuperare una foto persa in una conversazione lunga mesi sa bene quanto sia frustrante scorrere miniature minuscole e indistinguibili. Con anteprime più generose il riconoscimento a colpo d’occhio diventa più rapido, e la ricerca smette di essere quell’operazione da ultima spiaggia a cui si ricorre solo quando non si ha alternativa. Il quadro complessivo racconta di un’app che prova a rendere più immediate le operazioni quotidiane, quelle che si compiono senza nemmeno pensarci. Il posizionamento di Gemini in cima alla schermata, invece, conferma quanto l’assistente stia diventando parte strutturale dell’esperienza dentro i prodotti dell’azienda, e non un’aggiunta relegata in un menu secondario.

Un progetto ancora in lavorazione

Va messo in chiaro un aspetto: per ora si parla di un restyling in fase di sviluppo, niente di definitivo. Google non ha confermato se distribuirà davvero questa interfaccia a tutti gli utenti, né se la manterrà nella forma vista nelle beta. Capita spesso che funzioni individuate nelle versioni di prova vengano modificate strada facendo, oppure abbandonate del tutto senza spiegazioni. Le immagini circolate permettono comunque di farsi un’idea abbastanza precisa di come potrebbe presentarsi la nuova interfaccia una volta pronta. Chi partecipa al programma beta di Google Messaggi potrebbe trovarsi queste modifiche già attive sul proprio dispositivo, anche se l’attivazione di simili funzionalità procede in genere a scaglioni, con test limitati a gruppi ristretti di utenti prima di un eventuale rilascio su larga scala.

Fonte: TecnoAndroid