One UI 9.5, ecco i Galaxy che riceveranno l’aggiornamento

In questo articolo Indice dei contenuti 2 sezioni
Mentre i tecnici di Samsung stanno ancora sistemando gli ultimi dettagli di One UI 9 sui vari modelli in circolazione, in Corea si guarda già alla versione successiva dell’interfaccia. La sigla è One UI 9.5 e il debutto ufficiale è atteso all’inizio del prossimo anno insieme alla nuova serie Galaxy S27, con un pacchetto di novità che promette di essere piuttosto corposo. La domanda che circola tra gli utenti, però, è sempre la stessa: quali dispositivi verranno inclusi nella lista degli aggiornamenti.
Una risposta definitiva non c’è, perché Samsung non ha ancora pubblicato alcun elenco ufficiale. Incrociando le politiche di supporto software dichiarate dall’azienda per ogni singola famiglia di prodotti, però, si arriva a una previsione piuttosto solida. Si parla di decine di modelli, tra smartphone di fascia alta, medi, economici, pieghevoli e tablet, il che conferma quanto la copertura software della casa coreana sia ormai una delle più ampie del settore Android.
I Galaxy che dovrebbero ricevere One UI 9.5
Ecco i dispositivi per cui l’arrivo dell’aggiornamento appare altamente probabile, in alcuni casi praticamente certo.
Serie Galaxy S
- Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE
- Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 FE
Serie Galaxy Z
- Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip8
- Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra
- Galaxy Z TriFold
Serie Galaxy M
- Galaxy M06, Galaxy M15, Galaxy M16, Galaxy M54 5G, Galaxy M55, Galaxy M56
Serie Galaxy A
- Galaxy A07 (LTE e 5G), Galaxy A08
- Galaxy A15 (LTE e 5G), Galaxy A16 (LTE e 5G), Galaxy A17 (LTE e 5G), Galaxy A18
- Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A27
- Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A37
- Galaxy A54, Galaxy A55, Galaxy A56, Galaxy A57
Serie Galaxy F
- Galaxy F06, Galaxy F07, Galaxy F15, Galaxy F16, Galaxy F36, Galaxy F55, Galaxy F56
Serie Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 7 Pro
Anche i tablet nella lista dell’aggiornamento
Il capitolo tablet merita una riga a parte, perché la gamma Galaxy Tab risulta ben rappresentata, con le varianti sia WiFi sia 5G.
- Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra
- Galaxy Tab Active 5 e Galaxy Tab Active 5 Pro
Da notare la presenza di modelli ormai non più giovanissimi come Galaxy S24 e Galaxy Tab S9 FE, segno che la promessa di sette anni di supporto software sta effettivamente reggendo alla prova dei fatti. Sul fronte opposto, compaiono già device non ancora presentati al pubblico, come Galaxy Z Fold8 Ultra o Galaxy Tab S12 Ultra, che ovviamente arriveranno sul mercato con una versione di One UI recente installata di serie.
L’elenco, va ribadito, resta una stima costruita sulle regole di aggiornamento note e non una comunicazione ufficiale. Le conferme, insieme al calendario di distribuzione vero e proprio, arriveranno direttamente da Samsung nei mesi successivi al lancio della serie Galaxy S27.
Fonte: TecnoAndroid