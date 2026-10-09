Google Maps, arriva l’avatar McLaren F1 gratis fino a novembre

Chi usa Google Maps per spostarsi in auto può ora affrontare il tragitto quotidiano al volante di una McLaren F1, anche se solo sullo schermo. Google ha infatti introdotto un nuovo avatar di guida dedicato alla Formula 1, pensato per celebrare il Gran Premio degli Stati Uniti. La novità è arrivata quasi in punta di piedi: nessuna presentazione in pompa magna, nessun comunicato roboante. Si tratta semplicemente di un aggiornamento lato server che sta raggiungendo gli utenti in questi giorni, un po’ alla volta, senza bisogno di scaricare nulla di particolare dal negozio di applicazioni.

La scelta di muoversi con discrezione non toglie nulla al fascino dell’iniziativa. Per gli appassionati di motori vedere una monoposto sfrecciare lungo il percorso indicato dal navigatore ha un sapore decisamente diverso rispetto alla solita indicazione grafica. E il fatto che sia completamente gratuito rende la proposta ancora più interessante per chiunque abbia voglia di cambiare un po’ l’aspetto della propria app di navigazione.

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Com’è fatto il nuovo avatar McLaren e fino a quando resta disponibile

L’avatar a tema McLaren sarà utilizzabile fino al 23 novembre 2026, quindi c’è un periodo limitato per approfittarne. La grafica riproduce la monoposto ufficiale del team McLaren, che ha proprio Google tra i suoi sponsor, con l’inconfondibile livrea arancione ormai familiare a chi segue le gare. Il legame tra il colosso di Mountain View e la scuderia britannica trova così un modo piuttosto originale per arrivare nelle mani degli automobilisti di tutti i giorni.

Non si parla di un banale adesivo o di una decorazione sovrapposta alla mappa. La vettura prende il posto della classica freccia blu che indica la posizione durante la navigazione, oppure delle altre auto tridimensionali già presenti nel selettore degli avatar di Google Maps. In pratica la monoposto diventa a tutti gli effetti il segnaposto che si muove lungo la strada mentre il navigatore guida verso la destinazione impostata.

Come attivare l’avatar F1 su Google Maps, anche in auto

La procedura per attivare la McLaren è piuttosto semplice e richiede pochi passaggi. Basta aprire Google Maps, entrare nelle Impostazioni, selezionare la voce I tuoi veicoli e infine toccare Avatar di guida. Da lì è sufficiente scegliere la nuova monoposto dall’elenco e confermare. Non serve alcuna configurazione aggiuntiva né ci sono costi nascosti: l’avatar è gratuito e diventa operativo nel momento stesso in cui lo si seleziona.

L’aspetto forse più curioso riguarda la visibilità della vettura. La McLaren non compare soltanto sullo smartphone, ma si vede anche sul display dell’automobile quando il telefono è collegato tramite Android Auto o Apple CarPlay. Significa che la monoposto arancione apparirà direttamente sul cruscotto durante la navigazione, rendendo l’esperienza un po’ più scenografica rispetto al solito, sia per chi guida sia per chi siede accanto.

C’è però un dettaglio da tenere presente. Trattandosi di un rilascio graduale, non tutti gli utenti troveranno subito la nuova opzione nell’elenco degli avatar disponibili. Se la McLaren non dovesse comparire, conviene verificare di avere installato la versione più recente dell’app di navigazione di Google e ripetere il tentativo nei giorni successivi, visto che la distribuzione procede progressivamente e potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di raggiungere ogni dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid