RemoveMacAI promette 12 GB liberi rimuovendo Apple Intelligence

Disattivare Apple Intelligence su un Mac aggiornato a macOS 27 non equivale per forza a liberare il disco, e molti utenti lo scoprono solo dopo. Spegnere le funzioni dalle impostazioni lascia infatti al loro posto i modelli già scaricati, che continuano a occupare spazio anche se nessuno li usa più. Da questa esigenza nasce RemoveMacAI, un progetto open source che promette di recuperare circa 12 GB eliminando i componenti legati all’intelligenza artificiale di Apple. Lo strumento lavora sulle impostazioni e sulla gestione dei modelli sfruttando meccanismi previsti dal sistema operativo, senza mettere mano direttamente alla cartella di sistema. Prima di trattarlo come una semplice utility di pulizia conviene però capire bene quali funzioni coinvolge e cosa comporta la rimozione.

Come funziona RemoveMacAI e quali funzioni spegne

Si tratta di una utility da riga di comando pensata per i Mac con macOS 27 e processori Apple silicon. Il codice è scritto in Swift ed è stato aggiornato pochi giorni fa. L’obiettivo va oltre il semplice spegnimento delle funzioni, perché il programma cancella i modelli associati e impedisce al sistema di scaricarli di nuovo in automatico. Per farlo applica un profilo di configurazione, si appoggia al servizio di asset di Apple per eliminare i file e lascia attiva la System Integrity Protection. Nel repository viene precisato anche che nessun file sotto /System viene toccato in modo diretto.

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L’elenco delle funzioni interessate è piuttosto lungo. Ci sono Siri, Writing Tools, Genmoji, Image Playground, alcune sintesi e diverse funzioni predittive. La documentazione segnala che vengono coinvolti pure Visual Intelligence, una parte del framework Foundation Models, l’azione Use Model di Comandi Rapidi e la modifica degli eventi in linguaggio naturale dentro Calendario. Resta invece disponibile la dettatura, che si basa su modelli vocali separati e quindi non viene toccata.

Qui sta il vero compromesso. Chi rinuncia a questi servizi guadagna spazio prezioso, ma perde tutte le capacità che dipendono dai modelli locali. Per questo RemoveMacAI somiglia più a una procedura di disattivazione mirata che a un generico pulitore del Mac, ed è fondamentale verificare in anticipo quali strumenti fanno davvero parte del proprio modo di lavorare.

Sicurezza, installazione e possibilità di tornare indietro

Usare il programma richiede una scelta consapevole. Il progetto mette a disposizione un comando di stato per controllare quali modelli sono presenti e una modalità di simulazione che mostra le modifiche previste senza applicarle davvero. L’installazione può passare da Homebrew oppure da uno script che scarica una release, ne controlla l’hash SHA 256 e la avvia da una cartella temporanea. Come sempre accade con strumenti di terze parti, prima di concedere autorizzazioni è buona norma leggere il codice e accertarsi della provenienza del pacchetto. Gli sviluppatori dichiarano comunque che RemoveMacAI non effettua richieste di rete e non raccoglie alcun dato.

La buona notizia è che l’intervento è reversibile. Un apposito comando rimuove il profilo e ripristina le impostazioni precedenti, dopodiché macOS torna libero di scaricare i modelli ogni volta che una funzione ne ha bisogno. Chi cambia idea, insomma, può riavere Apple Intelligence senza troppe complicazioni.

C’è poi un dettaglio che rischia di confondere. Lo spazio recuperato potrebbe non comparire subito nella schermata Archiviazione, perché la cancellazione fisica dei file segue i tempi del sistema operativo. Il valore mostrato dall’interfaccia, quindi, non va preso come una conferma immediata dell’esito dell’operazione.

Fonte: TecnoAndroid