Forza Horizon 6, ban di massa alle auto anime in Giappone

Una raffica di ban contro le auto decorate in stile anime ha acceso la protesta della community giapponese di Forza Horizon 6, con decine di segnalazioni arrivate nelle ultime ore da giocatori che si sono ritrovati l’account sospeso senza capire bene il perché. Al centro della vicenda ci sono le itasha, quelle vetture ricoperte da personaggi e immagini tratte dalle serie animate più conosciute, una passione che in Giappone ha radici profonde e una sua dignità culturale riconosciuta. Gli utenti coinvolti raccontano tutti la stessa storia. Livree condivise pubblicamente, nessun contenuto esplicito, nessuna immagine al limite del regolamento. Eppure il provvedimento è arrivato lo stesso. Tra i colpiti figurano anche diversi creator, persone con un seguito consolidato che sui social hanno raccontato l’accaduto nel dettaglio, alimentando un malcontento che nel giro di poco si è allargato ben oltre la nicchia degli appassionati di grafiche personalizzate.

Il sospetto delle segnalazioni di massa

L’ipotesi che circola con più insistenza riguarda un uso distorto del sistema di segnalazione. Secondo diversi giocatori, qualcuno avrebbe organizzato ondate di report coordinati per sfruttare le falle della moderazione automatica, accusando le livree di contenuti che in realtà non contenevano. Accuse pesanti, e soprattutto infondate, che però sarebbero bastate a far scattare il meccanismo. In alcuni casi si parla addirittura di ban hardware, la misura più dura, quella che blocca il dispositivo e non solo il profilo. Il punto è proprio questo. Un algoritmo che decide in autonomia, senza una revisione umana adeguata, finisce per colpire anche chi non ha violato nulla. E quando il volume delle segnalazioni cresce artificialmente, il filtro smette di funzionare come dovrebbe. Gli utenti giapponesi lo hanno fatto notare con una certa insistenza, sottolineando quanto sia frustrante perdere l’accesso a un gioco acquistato regolarmente per una creazione grafica del tutto innocua.

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Una tradizione nata proprio in Giappone

Qui la faccenda assume un sapore particolare. Forza Horizon 6 è ambientato proprio in Giappone, e le itasha rappresentano un pezzo autentico della cultura automobilistica locale, una pratica visibile nei raduni, nei parcheggi, nelle strade. Vedersi censurare un elemento così riconoscibile all’interno del capitolo dedicato al proprio paese ha creato una reazione piuttosto accesa. Molti giocatori parlano apertamente di assurdità, e non sembra una definizione esagerata considerando il contesto.

Il titolo di Playground Games figura tra i più venduti su Steam nel corso del 2026, il che rende la questione ancora più visibile. Sulla piattaforma di Valve stanno già comparendo recensioni negative legate alla vicenda, mentre sui social la discussione continua ad allargarsi. Una pressione che potrebbe spingere lo studio a rivedere i propri sistemi automatici, anche se al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul tema.

Il lancio su PS5 alle porte

Il tempismo, poi, non aiuta. Forza Horizon 6 arriverà su PS5 entro la fine dell’anno e lo studio ha già confermato che il periodo di uscita resta quello previsto, senza rinvii. Significa che alla community attuale si aggiungerà presto una platea nuova e numerosa, con tutto quello che comporta in termini di contenuti caricati, livree condivise e segnalazioni da gestire. Se il sistema di moderazione mostra già oggi questi limiti, con un bacino di utenti più ampio il rischio di nuovi casi analoghi cresce parecchio. Gli appassionati giapponesi chiedono intanto una revisione dei provvedimenti già emessi, oltre a un intervento strutturale sui meccanismi di controllo automatico. Le proteste proseguono, e la discussione sul tema ha superato i confini della sola community nipponica, raccogliendo attenzione anche tra i giocatori occidentali che seguono la serie da anni.

Fonte: TecnoAndroid