Fastweb multata da AGCOM: 25.000 euro per la SIM dati in omaggio

Una multa AGCOM da 25.000 euro è arrivata sul tavolo di Fastweb, e il motivo riguarda un dettaglio che moltissimi clienti di rete fissa conoscono bene: quella SIM dati regalata insieme all’abbonamento casa, presentata come un extra gradito ma accompagnata da informazioni poco chiare su velocità di navigazione e limiti d’uso. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha messo nero su bianco la sanzione con la delibera 209/26/CONS, partita da una semplice segnalazione di un utente.

Il punto contestato non riguarda la qualità del servizio in sé, ma la trasparenza. Chi sottoscriveva un’offerta di rete fissa a marchio Vodafone riceveva in omaggio una SIM dati, senza però ottenere un quadro sufficientemente chiaro sulle prestazioni reali e sulle limitazioni previste. Un aspetto che, secondo l’Autorità, andava comunicato meglio.

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Perché la sanzione colpisce Fastweb e non Vodafone

La domanda sorge spontanea a chi non ha seguito da vicino il valzer societario delle telco italiane. Come mai a pagare è Fastweb se l’offerta porta il marchio Vodafone? La risposta sta nell’assetto nato dopo l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom. Oggi Vodafone in Italia è un marchio commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029, utilizzato all’interno del brand corporate Fastweb + Vodafone. Tradotto: il nome resta quello storico e riconoscibile, ma la responsabilità operativa e commerciale è passata di mano.

Da qui la scelta dell’Autorità di indirizzare il provvedimento a Fastweb, che risponde delle offerte distribuite sotto quell’insegna. Una distinzione che sulla carta può confondere, soprattutto per chi vede ancora il logo rosso e pensa automaticamente alla vecchia struttura societaria.

La delibera 209/26/CONS porta la data del 29 luglio 2026 ed è stata pubblicata il 10 settembre 2026, consultabile per intero sul sito dell’Autorità. L’importo, 25.000 euro, può sembrare una goccia nel mare dei bilanci di un operatore delle dimensioni di Fastweb, ed effettivamente lo è. Va però letto per quello che è: una sanzione riferita a un singolo caso, nato da una segnalazione individuale e non da un’istruttoria di massa su migliaia di posizioni.

È il meccanismo tipico di questo tipo di controlli. Un cliente si accorge che qualcosa non torna, segnala, l’Autorità verifica e, se la contestazione regge, arriva il provvedimento. Il valore economico conta meno del principio affermato, cioè che gli obblighi informativi valgono anche quando il servizio viene offerto a costo zero.

Cosa significa per chi ha una SIM dati inclusa nell’offerta

Il messaggio implicito della sanzione è abbastanza diretto. Il fatto che un prodotto sia incluso gratuitamente in un pacchetto non toglie all’operatore il dovere di spiegare bene come funziona. Velocità massima raggiungibile, eventuali soglie, limitazioni tecniche: sono elementi che vanno comunicati in modo comprensibile prima della sottoscrizione, non scoperti dopo, magari nel momento peggiore.

Per gli utenti che hanno attivato un’offerta di rete fissa con la SIM dati in regalo, il consiglio pratico resta quello di controllare le condizioni contrattuali e verificare che corrispondano a quanto promesso in fase commerciale. Le segnalazioni all’Autorità, come dimostra questo caso, non finiscono in un cassetto.

Sul fronte Fastweb, il provvedimento si inserisce in una fase di transizione ancora aperta, con l’integrazione delle due realtà e la gestione di un marchio in licenza che continuerà a essere presente sul mercato italiano fino al 2029. La delibera resta agli atti, consultabile da chiunque voglia leggere le motivazioni complete dell’Autorità.

Fonte: TecnoAndroid