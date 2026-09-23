Tom Cruise svela il dialogo avuto con Taylor Swift allo stadio

Tom Cruise ha finalmente raccontato cosa si sono detti lui e Taylor Swift in tribuna, durante la partita dei Chiefs che aveva scatenato mezzo internet. Le immagini dei due che chiacchieravano fitto fitto dal palco erano circolate ovunque, accompagnate da ogni tipo di ipotesi. Cinema? Musica? Progetti segreti? Niente di tutto questo, a quanto pare. Si parlava di football, e nello specifico era lei a spiegare le regole a lui.

La rivelazione è arrivata nel programma di Jimmy Fallon, dove l’attore si trovava per promuovere Digger, il suo prossimo film, quello che secondo molti potrebbe finalmente portarlo a una nomination agli Oscar. Fallon, con la curiosità di chiunque avesse visto quelle foto, ha posto la domanda nel modo più diretto possibile: quando la più grande star del cinema al mondo si siede accanto alla più grande artista del mondo, di cosa parlano esattamente?

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La risposta di Cruise è stata disarmante nella sua semplicità. “Mi stava dando una lezione di football. Sul serio. Stava parlando di football”, ha spiegato, aggiungendo poi un complimento che suona tutt’altro che di circostanza. “Tanto per cominciare, è un genio. La seguo da quando era una ragazzina”. Parole che raccontano più di quanto sembri, perché descrivono due persone che si trovano bene insieme senza bisogno di convenevoli da red carpet.

L’attore ha poi allargato il discorso a tutto il gruppo presente nel palco. “Sono una coppia bellissima e hanno il loro fascino”, ha detto, riferendosi a Taylor Swift e a suo marito Travis Kelce. E ha ammesso una cosa curiosa: non metteva piede a una partita di football dai tempi precedenti alla pandemia, tra impegni di lavoro e riprese che si accavallavano. Poter tornare allo stadio e vivere quel momento, ha raccontato, è stato semplicemente divertente. Con l’aggiunta finale che vale come certificato di competenza: lei ne sa parecchio.

Dalla curiosità iniziale alla conoscenza da esperta

Il contesto della serata era una vittoria schiacciante dei Kansas City Chiefs sui Denver Broncos, e Cruise era lì nella veste più semplice possibile, quella dell’appassionato di sport. Taylor Swift, invece, per sostenere il marito in campo. Non era nemmeno la prima volta che i due si incrociavano, dato che l’attore di Mission: Impossible era tra gli invitati al grande evento organizzato per festeggiare le nozze della cantante.

Proprio in quell’occasione, o comunque in un momento passato, è nato un aneddoto che Cruise ha ricordato con divertimento. Taylor una volta avrebbe chiesto a Travis come fosse giocare contro suo fratello maggiore Jason Kelce, e come facessero i due a placcarsi a vicenda durante le partite. Domanda legittima per chi si affaccia da poco a questo sport, se non fosse che entrambi i fratelli occupano posizioni nella fase offensiva, il che rende materialmente impossibile un confronto diretto sul campo.

Da quella curiosità un po’ ingenua è passato del tempo, e il percorso è stato piuttosto rapido. Quando ha capito che la relazione con Travis andava presa sul serio, la cantante si è messa a studiare. Ha imparato schemi, ruoli, dinamiche di gioco, fino a diventare una vera conoscitrice del football americano. Al punto da poter spiegare le regole a Tom Cruise, che di lezioni dagli altri probabilmente ne riceve poche.

L’immagine che ne esce è quella di una conversazione normalissima tra due persone sedute allo stesso palco, con la differenza che una delle due ha vinto più premi musicali di chiunque altro e l’altra ha passato quarant’anni a saltare da aerei in corsa. Digger intanto continua il suo percorso promozionale, con l’attore impegnato tra un programma televisivo e l’altro, e con una stagione di premi che secondo molti osservatori potrebbe finalmente riservargli il riconoscimento che gli è sempre sfuggito.

Fonte: TecnoAndroid