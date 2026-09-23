One UI 9 arriva su Galaxy S26, ma il rilascio deve attendere

L’annuncio ufficiale di Samsung Italia sul rilascio della One UI 9 è arrivato, e mette al centro la serie Galaxy S26. La nuova interfaccia, basata su Android 17, viene distribuita su un numero crescente di dispositivi della famiglia Galaxy, partendo da Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. C’è però un dettaglio che vale la pena chiarire subito: al momento la distribuzione vera e propria non è ancora partita, né in Italia né a livello internazionale.

L’annuncio italiano segue di qualche giorno quelli diffusi in altri Paesi, dove in alcuni casi era stato illustrato anche il calendario di rilascio nel dettaglio. La versione stabile della One UI 9 ha debuttato su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, per poi arrivare su Galaxy S26 FE al suo esordio. Ora tocca ai tre modelli della gamma flagship, che tra l’altro la nuova versione l’hanno già provata a lungo durante una fase beta piuttosto estesa.

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Le novità della One UI 9 tra fotocamera e intelligenza artificiale

Samsung ha colto l’occasione per riepilogare cosa cambia con l’aggiornamento. La funzione più appariscente è My FanCam, che durante la registrazione video segue automaticamente il soggetto selezionato tenendolo sempre al centro dell’inquadratura, con una ricalibrazione intelligente in base al movimento. Il risultato sono contenuti già pronti per la condivisione, senza passaggi di montaggio.

Poi ci sono le schede generative e modificabili di Now Brief, pensate per dare agli utenti il controllo su cosa compare nei riepiloghi quotidiani. Con la One UI 9 si possono usare appositi prompt per costruire schede personalizzate: si sceglie una categoria e poi si seleziona o si descrive il contenuto da includere. Novità anche nel menu Impostazioni, con la sezione Garanzia e assistenza che raccoglie in un unico posto servizi di supporto, diagnostica e protezione del dispositivo. Da lì è possibile verificare la copertura della garanzia sui dispositivi mobile connessi, eseguire autodiagnosi, vedere le stime di riparazione, gestire Samsung Care+ oppure prenotare assistenza ufficiale in pochi tocchi.

Diverse funzioni già note ricevono ritocchi. Now nudge mostra suggerimenti contestuali in più momenti dell’esperienza Galaxy, Creative Studio propone idee per la generazione di immagini basandosi su eventi imminenti, Interprete guadagna una nuova visualizzazione per conversazione con traduzioni più rapide in Modalità conversazione e riproduzione più veloce con Galaxy Buds. Migliorano anche Scansione documenti, capace di digitalizzare materiali complessi con meno regolazioni manuali, e Registratore vocale, che ora produce riepiloghi in un formato più chiaro e strutturato.

Sicurezza, privacy e la lista dei modelli coinvolti

Sul fronte della sicurezza il produttore punta a rendere più comprensibile quando qualcosa richiede attenzione. Security Brief porta dentro Now Brief gli aggiornamenti su sicurezza e privacy, dagli avvisi relativi a malware alle app installate da fonti sconosciute, fino alle autorizzazioni non necessarie. L’idea è far emergere prima le potenziali criticità.

Gli Avvisi sulla privacy avanzati sfruttano invece l’AI on device per individuare rischi concreti, compresi i tentativi non necessari di accesso alle autorizzazioni in background. Questa funzione è o sarà disponibile su Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Fold8, Galaxy Flip8, Galaxy Fold7, Galaxy Flip7, Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Fold5, Galaxy Flip5, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9. Il Rivelamento truffe, intanto, si estende a Giappone, Canada e India, allargando la protezione contro le chiamate fraudolente.

Il rollout però deve ancora cominciare

Nonostante il comunicato, la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 9 per la serie Galaxy S26 non risulta avviata in Italia e nemmeno altrove. L’unico mercato dove il rollout è partito resta la Corea del Sud.

Considerando quanto era stato annunciato nei giorni scorsi, non si esclude che Samsung abbia incontrato qualche intoppo lungo il percorso. L’update potrebbe comparire da un momento all’altro, oppure slittare di una settimana, quindi dal 28 settembre 2026. Se questo comporti un ritardo a cascata per gli altri modelli in lista è ancora poco chiaro, e un indizio utile arriverà dal rilascio o meno dell’aggiornamento in Corea per la serie Galaxy S25. Per controllare la disponibilità sul proprio Galaxy basta seguire il percorso Impostazioni, Aggiornamento software, Cerca aggiornamenti.

Fonte: TecnoAndroid