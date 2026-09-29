Claude Sonnet 5.5: più rapido, costa meno e batte Opus in un test

Anthropic ha lanciato lunedì 28 settembre Claude Sonnet 5.5, un modello che promette di essere più rapido e allo stesso tempo meno costoso da utilizzare, arrivando a sfiorare le prestazioni del fratello maggiore. Rispetto a Sonnet 5 la nuova versione è più veloce di oltre il 30% e costa fino al 30% in meno per ogni singola attività, pur mantenendo invariato il prezzo per token. C’è poi un dato che salta subito all’occhio: su un test di programmazione molto specifico il nuovo arrivato riesce addirittura a superare Opus 5.5, cioè il modello di punta dell’intera famiglia Claude 5.5.

Claude Sonnet 5.5, più veloce e più economico senza cambiare il listino

Il punto più interessante riguarda il modo in cui arriva il risparmio. Anthropic non ha abbassato la tariffa applicata a ciascun token, che resta la stessa di prima. Eppure il costo complessivo di un compito può scendere fino al 30%. Tradotto in termini semplici, a parità di prezzo unitario il conto finale si alleggerisce perché il modello riesce a portare a termine lo stesso lavoro in modo più efficiente, consumando meno risorse lungo il percorso. Per chi usa questi strumenti ogni giorno, magari in contesti aziendali dove le richieste si contano a migliaia, una differenza del genere non è affatto un dettaglio.

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A tutto questo si aggiunge la velocità. Claude Sonnet 5.5 risponde più in fretta di Sonnet 5 con un margine che supera il 30%, e anche qui l’impatto pratico è abbastanza evidente. Tempi di attesa più brevi significano flussi di lavoro più scorrevoli, soprattutto quando il modello viene chiamato in causa di continuo. La combinazione tra rapidità e costi contenuti è proprio ciò che caratterizza la fascia Sonnet, pensata per offrire un equilibrio tra prestazioni e convenienza, mentre Opus rimane il riferimento per le capacità più avanzate.

Il balzo su Terminal Bench 4.0 e il sorpasso su Opus 5.5

Il risultato che fa più rumore arriva dal Terminal Bench 4.0, un banco di prova dedicato alle abilità di programmazione. Qui il nuovo modello passa dal 10,3% al 70,6%, un miglioramento enorme che lo porta davanti a Opus 5.5. Si tratta di un sorpasso notevole se si considera che Opus 5.5 occupa il gradino più alto della gamma e che, sulla carta, dovrebbe essere la scelta più potente disponibile nella famiglia.

Questo non vuol dire che Sonnet abbia preso il posto del modello di punta su tutta la linea. Il quadro generale descrive un sistema che si colloca quasi allo stesso livello di Opus 5.5, avvicinandosi molto alle sue capacità, ma che proprio nel campo del codice riesce a fare meglio in questo specifico test. Per gli sviluppatori il messaggio è piuttosto chiaro: esiste ora un’alternativa più rapida e meno onerosa che, almeno nelle attività di scrittura del software misurate da questo benchmark, offre risultati superiori a quelli dell’opzione più costosa.

Resta il fatto che la strategia di Anthropic con questo lancio punta su tre elementi concreti. Claude Sonnet 5.5 è più veloce di oltre il 30% rispetto alla generazione precedente, costa fino al 30% in meno per attività senza modificare il prezzo per token e, sul Terminal Bench 4.0, raggiunge quota 70,6% lasciandosi alle spalle Opus 5.5.

Fonte: TecnoAndroid