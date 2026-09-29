Anthropic, Amodei a cena da Trump: primo faccia a faccia

Una cena alla Casa Bianca potrebbe cambiare il clima tra Anthropic e l’amministrazione Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato Dario Amodei, amministratore delegato della società che sviluppa Claude, per un incontro privato che si è svolto domenica sera. Un appuntamento lontano dai riflettori, almeno nella forma, ma che arriva dopo mesi di rapporti tutt’altro che distesi. Parlare di disgelo sarebbe prematuro. Di sicuro però l’invito segnala un possibile nuovo capitolo tra due parti che finora si erano guardate con parecchia diffidenza.

Il punto è proprio questo. Fino a oggi tra la guida di Anthropic e la Casa Bianca non c’era mai stato un vero confronto diretto. Quella di domenica sarebbe infatti la prima occasione in cui Trump e Amodei si trovano faccia a faccia, seduti allo stesso tavolo, senza intermediari. Un dettaglio che da solo basta a dare peso all’incontro, anche senza conoscere nel merito cosa si siano detti.

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Mesi di tensioni sul ruolo dell’intelligenza artificiale

Per capire perché questa cena abbia attirato tanta attenzione bisogna fare un passo indietro. Negli ultimi mesi le frizioni tra l’azienda e il governo americano si sono concentrate su una questione di fondo, cioè il ruolo e i limiti dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di un dibattito astratto. Riguarda il modo in cui queste tecnologie vengono sviluppate, fin dove possono spingersi e chi deve decidere le regole del gioco.

Su questi temi le distanze sono diventate sempre più evidenti, al punto che Anthropic ha scelto di prendere le distanze dal governo statunitense. Una decisione non da poco, perché ha finito per lasciare campo libero ad altre realtà del settore, pronte a occupare lo spazio rimasto scoperto. In un comparto dove i rapporti con le istituzioni contano parecchio, farsi da parte significa rinunciare a una posizione di vantaggio. La società guidata da Amodei lo ha fatto comunque, segno di quanto le divergenze fossero profonde. L’invito alla residenza presidenziale arriva quindi in una fase particolarmente delicata. Ed è difficile pensare che una mossa del genere sia casuale. Quando un presidente decide di sedersi a cena con il vertice di un’azienda con cui i rapporti sono stati complicati, qualcosa si muove, anche se la direzione non è ancora chiara.

Due visioni opposte sui rischi dell’AI

Le posizioni di partenza non potrebbero essere più diverse. Da una parte c’è Amodei, che ha chiesto di procedere con maggiore cautela nello sviluppo dei sistemi di AI più avanzati. La sua linea punta su un approccio prudente, attento alle possibili conseguenze di tecnologie sempre più potenti e sempre più presenti nella vita quotidiana, a partire proprio da assistenti come Claude.

Dall’altra parte c’è Trump, che ha respinto pubblicamente le preoccupazioni legate ai rischi di questi strumenti. Il presidente si è anche opposto all’introduzione di nuove restrizioni sul settore, mostrando una visione decisamente meno allarmata e più orientata a lasciare mano libera allo sviluppo. Due modi opposti di guardare alla stessa tecnologia, che fino a ieri sembravano destinati a non incontrarsi mai. Proprio per questo l’incontro di domenica sera assume un significato particolare. Mettere intorno a un tavolo chi chiede prudenza e chi invece rifiuta nuovi vincoli potrebbe aprire uno spiraglio di dialogo, oppure confermare che le distanze sono troppo ampie per essere colmate. Il faccia a faccia tra il numero uno di Anthropic e il presidente americano è comunque avvenuto, ed è il primo contatto diretto tra i due dopo mesi di scontri sul futuro dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid