Google Chrome passa le pagine al PC ricordando dove eri rimasto

Google ha scelto di accompagnare l’avvio del nuovo anno scolastico con una serie di aggiornamenti per Chrome, pensati soprattutto per gli studenti ma utili praticamente a chiunque passi molte ore davanti a uno schermo. Tra le novità annunciate, quella che spicca di più riguarda la possibilità di condividere le pagine aperte tra i propri dispositivi mantenendo la posizione dello scroll, cioè il punto esatto in cui ci si era fermati con la lettura. Il browser conserva anche le informazioni già inserite nei moduli, un dettaglio tutt’altro che secondario.

Chi lavora ogni giorno con lunghi documenti, articoli di approfondimento o materiale di studio conosce bene la seccatura di dover ritrovare il paragrafo giusto dopo aver cambiato dispositivo. Si scorre di nuovo tutta la pagina, si cerca la frase a cui ci si era interrotti e spesso si finisce per perdere il filo. Con questa funzione Chrome elimina proprio quel passaggio fastidioso e rende il cambio di schermo molto più fluido.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la condivisione delle pagine tra dispositivi

Il meccanismo fa esattamente quello che ci si aspetterebbe, senza complicazioni. Nell’esempio mostrato da Google un utente sta leggendo un contenuto di Arts & Culture sullo smartphone e a un certo punto decide di spostarsi sul display più ampio del laptop. Bastano un paio di tocchi per caricare la stessa pagina nella versione desktop del browser e ripartire da dove la navigazione era stata lasciata, senza dover scorrere nulla a mano.

Si tratta di una piccola comodità che però cambia parecchio l’esperienza d’uso. Il telefono resta lo strumento più immediato quando si è in movimento, mentre il computer diventa preferibile nel momento in cui serve più spazio sullo schermo. Poter passare dall’uno all’altro senza perdere il segno significa iniziare una lettura in un momento e completarla in un altro con la massima continuità, come se non ci fosse mai stata alcuna interruzione.

Il funzionamento resta lo stesso indipendentemente dal tipo di contenuto aperto. La pagina viene trasferita al browser desktop esattamente nello stato in cui si trovava sul dispositivo mobile, e questo vale tanto per un testo da leggere quanto per una pagina con campi da riempire.

Anche i moduli compilati a metà non vanno persi

La stessa logica si applica infatti ai form compilati solo in parte e non ancora inviati. I dati già digitati nei vari campi vengono mantenuti quando la pagina passa da un dispositivo all’altro, così da poter terminare la compilazione dove risulta più comodo. Chi ha iniziato a riempire un modulo dal telefono e preferisce completarlo con una tastiera fisica non deve più ricominciare da capo.

Per chi studia, ma anche per chi lavora, è un vantaggio concreto in termini di tempo. Evitare di reinserire le stesse informazioni riduce le ripetizioni inutili e rende più semplice portare a termine operazioni che prima costringevano a restare sullo stesso dispositivo dall’inizio alla fine. La continuità tra dispositivi diventa così un aspetto centrale dell’uso quotidiano del browser.

Fonte: TecnoAndroid