Difficoltà dinamica nei videogiochi: il trucco di Resident Evil 4

Scegliere tra facile, normale e difficile prima di iniziare una partita sembra un rito intoccabile, eppure nei videogiochi esiste un’alternativa più furba che quasi nessuno sfrutta davvero: la difficoltà dinamica. Molti titoli faticano ancora a trovare un equilibrio che non risulti troppo semplice o troppo punitivo, e alcuni come Elden Ring e Monster Hunter Rise preferiscono addirittura eliminare la scelta. Il sistema adattivo lavora invece in modo diverso, perché alza o abbassa la sfida in automatico in base a come si comporta chi impugna il controller.

Il principio è piuttosto semplice. Chi gioca bene si ritrova davanti ostacoli sempre più duri, mentre chi arranca trova una strada un po’ più morbida. Così lo stesso titolo riesce ad accontentare sia il pubblico occasionale in cerca di relax sia gli appassionati che vogliono una prova di abilità spietata, e nessuno resta tagliato fuori da questa forma di bilanciamento automatico.

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Da Resident Evil 4 a Metal Gear Solid V, gli esempi che hanno fatto scuola

Il caso più celebre è probabilmente Resident Evil 4, che nasconde un punteggio in continuo movimento legato alle prestazioni in combattimento. Questo valore sposta il gioco lungo una scala da 1 a 10 e una partita standard parte dal grado 6. Eliminare nemici ed evitare i colpi fa salire il livello, con avversari più resistenti, aggressivi e numerosi, mentre i colpi a vuoto e le morti ripetute lo fanno scendere. Il titolo dimostra anche che adattamento e impostazioni classiche possono convivere: tutte le versioni includono una modalità Professional sbloccabile che fissa il grado a 10, e i porting successivi hanno aggiunto una modalità Easy in cui la scalata procede più lentamente. Da allora quasi ogni capitolo della serie ha adottato una variante di questa scala, compreso il remake del 2023.

Non sempre però il meccanismo resta invisibile. God Hand di Clover Studio mostra sullo schermo un indicatore che si riempie e passa al grado successivo, dal Livello 1 fino a un quarto gradino chiamato Level Die. Qui l’obiettivo non è mettere comodo il giocatore, visto che sconfiggere nemici ai livelli alti garantisce premi migliori e che il gioco è spesso considerato tra i più difficili di sempre. Quando la pressione diventa eccessiva ci si può prostrare ai piedi dell’avversario per far calare la sfida. Anche qui esistono due opzioni extra, una modalità Easy che elimina il terzo e il quarto livello e una Hard che blocca l’indicatore su Level Die.

Con Left 4 Dead e il suo seguito il concetto si estende a una squadra di quattro persone grazie a The Director, un’intelligenza artificiale che distribuisce oggetti e nemici in base all’andamento del gruppo. Salute e munizioni scarse portano più rifornimenti e orde ridotte, mentre una squadra che avanza senza fatica riceve meno risorse e zombie più feroci. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain spinge ancora più in là l’idea, perché costringe a cambiare strategia di continuo. Chi abusa dei colpi alla testa da lontano trova soldati con l’elmetto e cecchini appostati, chi preferisce lo scontro diretto incontra fucili a pompa e scudi antisommossa, e completare le missioni di notte spinge le guardie a equipaggiarsi con torce e visori notturni.

Perché così pochi sviluppatori la adottano

Il sistema non è infallibile. In Max Payne la salute cala e la mira peggiora man mano che si procede, a meno di morire più volte in poco tempo, e il risultato sembra una punizione per chi gioca bene, tanto che qualcuno finisce per farsi uccidere apposta. The Elder Scrolls IV: Oblivion ha invece puntato su nemici e creature che si rafforzano insieme al personaggio, un’idea poi perfezionata in Skyrim, ma la curva ripida scoraggia la crescita e le build non orientate al combattimento, spingendo molti a ricominciare da capo. Persino Mario Kart 8 assegnava oggetti migliori a chi stava in fondo alla classifica, e tanti restavano ultimi di proposito per poi scatenarsi nell’ultimo giro, finché una patch successiva non ha corretto il problema.

C’è poi una questione pratica. Serie come Halo e Call of Duty offrono pochi livelli di difficoltà statici e riescono comunque a conquistare giocatori esperti e occasionali. Per Resident Evil 4 Capcom ha dovuto progettare e testare 10 diversi gradi di sfida e programmare un sistema capace di valutare le prestazioni e ritoccare il bilanciamento senza che il giocatore se ne accorga o trovi il modo di approfittarne.

Fonte: TecnoAndroid