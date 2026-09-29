Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore: la demo TGS in video

Level-5 ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo e corposo video gameplay di Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, che ripropone in sostanza la demo giocabile portata al Tokyo Game Show 2026. Si tratta di un filmato lungo e senza troppi fronzoli, utile per osservare da vicino alcuni degli enigmi inediti e le situazioni piuttosto bizzarre che attendono i giocatori in questo nuovo capitolo della celebre serie.

Il ritorno del professore più amato dagli appassionati di rompicapi ha ormai una collocazione precisa in calendario. L’uscita è fissata per il 10 dicembre su PS5, Switch, Switch 2 e Steam, e proprio in occasione della fiera giapponese il gioco si era già mostrato nei giorni scorsi con un trailer inedito. A quel primo assaggio si aggiunge ora questo secondo video, decisamente più esteso, che copre l’intera demo messa a disposizione del pubblico durante il TGS.

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Il risultato è una porzione piuttosto generosa del nuovo capitolo vista finalmente in azione. Abbastanza, insomma, da farsi un’idea concreta di come si presenta l’avventura e di quali strade abbia scelto di percorrere lo studio giapponese per rinnovare una formula costruita da sempre attorno ai puzzle.

Steam Bison, la città a vapore al centro dell’avventura

L’ambientazione è uno degli elementi che colpiscono subito. Il nuovo episodio porta infatti Layton e il suo giovane assistente in un contesto molto particolare, lontano dalle atmosfere viste in passato. Il filmato mostra diversi scorci di Steam Bison, descritta come la città più avanzata d’America dal punto di vista tecnologico, che rappresenta il mondo esplorabile del gioco e fa da sfondo all’intera vicenda.

Tra congegni a vapore e un’industrializzazione senza freni, Luke e il Professor Layton finiscono coinvolti in un caso intricato. Per venirne a capo i due si affidano come da tradizione al proprio ingegno e alla capacità di sciogliere rompicapi di difficoltà variabile, alcuni più immediati e altri decisamente più impegnativi. È una struttura familiare per chi conosce la saga, che però viene calata in una cornice visiva del tutto nuova e piena di stramberie.

Proprio le situazioni curiose sono tra gli aspetti che il video mette in mostra con più insistenza. La metropoli meccanica non fa solo da scenografia ma diventa il luogo in cui si intrecciano incontri, indagini e, naturalmente, una lunga serie di enigmi da risolvere lungo il percorso.

Esplorazione in 3D e scenari tutti da osservare

La novità più evidente riguarda però la resa tecnica. Da quanto emerge nel filmato, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è realizzato interamente in 3D, con un sistema di movimento tridimensionale che consente di spostarsi da un’ambientazione all’altra, dialogare con i vari personaggi che popolano la città e affrontare i puzzle che costellano l’avventura.

Il video mette in luce soprattutto un approccio più dinamico all’esplorazione e all’interazione con gli ambienti. Gli scenari non si presentano come schermate fisse ma offrono la possibilità di ruotare la visuale e scorrere con lo sguardo sui dettagli di alcuni punti di interesse specifici. È proprio osservando con attenzione questi elementi che si arriva a innescare i caratteristici rompicapi della serie, che restano il cuore pulsante dell’esperienza anche in questa nuova veste tridimensionale ambientata tra i meccanismi di Steam Bison.

Fonte: TecnoAndroid