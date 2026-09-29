OPPO regala voucher agli ex utenti OnePlus, ma niente smartphone

Gli ex utenti OnePlus in Italia hanno ricevuto un piccolo regalo d’addio, anche se a consegnarlo non è il marchio che conoscevano. Dopo l’uscita di OnePlus dal mercato europeo, infatti, è OPPO a farsi avanti con alcuni voucher di benvenuto da spendere sull’OPPO Store italiano. Il gesto ha una sua logica, visto che i due brand sono parenti stretti e fanno capo allo stesso gruppo, BBK Electronics.

L’addio di OnePlus all’Europa era già noto a molti possessori di questi dispositivi. Meno noto, probabilmente, è il tentativo del marchio “fratello” di non lasciare questi clienti senza un punto di riferimento. L’iniziativa passa per una comunicazione via mail inviata a chi faceva parte della community OnePlus, un messaggio che rimanda a una pagina dedicata proprio alla migrazione verso lo store di OPPO. Lì si trovano tre codici sconto a scalare, validi fino al 31 dicembre 2026. C’è però un limite piuttosto importante, ed è meglio conoscerlo bene prima di lasciarsi prendere dall’entusiasmo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I tre codici sconto e le soglie di spesa

Il meccanismo è semplice e si basa su una soglia minima di acquisto. Più alta è la spesa, maggiore diventa la riduzione sul totale. Il primo codice, ONEPLUSWELCOME10, garantisce 10 euro di sconto a fronte di un ordine di almeno 39 euro. Salendo di livello si trova ONEPLUSWELCOME40, che toglie 40 euro dal conto quando la spesa raggiunge almeno 199 euro. Il più generoso è ONEPLUSWELCOME60, con 60 euro di sconto su acquisti a partire da 299 euro.

Tre fasce ben distinte, quindi, pensate per coprire esigenze diverse, dall’accessorio più economico fino a una spesa decisamente più impegnativa. La scadenza di fine dicembre 2026 lascia anche parecchio margine per valutare con calma, senza la fretta tipica di tante promozioni lampo. Fin qui tutto sembra filare liscio. Il nodo, come capita spesso con questo genere di offerte, sta nelle condizioni di utilizzo, che restringono parecchio il campo dei prodotti acquistabili.

Niente smartphone e OPPO Pad 3 Pro resta fuori

Il dettaglio da non sottovalutare riguarda proprio gli articoli su cui i voucher OPPO possono essere applicati. Gli sconti valgono soltanto per auricolari, wearable e tablet del marchio, con un’esclusione precisa ed esplicita: OPPO Pad 3 Pro non rientra nell’offerta. Soprattutto, mancano all’appello gli smartphone, cioè la categoria che per chi arriva da OnePlus sarebbe stata la scelta più naturale in assoluto.

Chi sperava di sostituire il proprio telefono con un modello OPPO a prezzo ridotto, insomma, dovrà mettere da parte l’idea. L’accoglienza riservata agli ex clienti OnePlus finisce così per avere un valore concreto soprattutto per chi aveva già in programma l’acquisto di un paio di cuffie, di un dispositivo indossabile o di un tablet. In quel caso i codici possono essere un buon pretesto per avvicinarsi al brand e provarne i prodotti. Considerarli una specie di risarcimento per la fine di OxygenOS è invece tutta un’altra storia, perché il catalogo coperto dalla promozione non comprende nulla che possa davvero prendere il posto di un telefono OnePlus.

Per chi decide comunque di approfittarne, la strada è quella indicata nella mail ricevuta dagli iscritti alla community, con la pagina dedicata alla migrazione su OPPO Store come punto di partenza. I tre codici ONEPLUSWELCOME10, ONEPLUSWELCOME40 e ONEPLUSWELCOME60 funzionano esclusivamente su auricolari, wearable e tablet, OPPO Pad 3 Pro escluso, e possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid