Disney+ a 4,99 euro per 4 mesi con la Carta Giovani Nazionale

Il prezzo di Disney Plus oggi parte da 4,99 euro al mese per i primi 4 mesi, una tariffa agevolata riservata a chi attiva la promozione legata alla Carta Giovani Nazionale. La piattaforma, ormai diventata un punto di riferimento per l’intrattenimento in streaming, affianca a questa iniziativa diversi piani in abbonamento con costi e caratteristiche differenti, pensati per esigenze molto diverse tra loro.

Per chi non rientra nei requisiti della promo giovani, il servizio resta comunque accessibile con una spesa che parte da 5,99 euro al mese. In questo caso basta scegliere uno dei pacchetti disponibili direttamente sul sito ufficiale di Disney+, dove sono elencate tutte le formule attive in questo periodo.

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La promo con Carta Giovani Nazionale

La soluzione più economica per sbloccare l’intero catalogo di Disney Plus passa dall’app IO. È proprio attraverso questa applicazione che si attiva l’offerta dedicata ai titolari della Carta Giovani Nazionale, cioè i cittadini con un’età compresa tra 18 e 35 anni che abbiano già richiesto la carta. La tessera è valida fino al compimento dei 35 anni, quindi la platea interessata è piuttosto ampia.

L’agevolazione prevede un prezzo scontato di 4,99 euro mensili per i primi 4 mesi di abbonamento. Si tratta della cifra più bassa oggi disponibile per accedere ai contenuti della piattaforma, e l’attivazione avviene interamente in digitale, senza passaggi particolarmente complicati per chi ha già la carta nel proprio profilo.

I piani in abbonamento e le differenze tra le versioni

Chi preferisce la via tradizionale può orientarsi su tre diverse formule, ognuna con un proprio listino e con una promozione temporanea in corso. Il primo gradino è rappresentato dal piano Standard con pubblicità, che costa normalmente 6,99 euro al mese. Al momento viene proposto a 5,99 euro mensili per 6 mesi, dopodiché la tariffa torna a quella piena di 6,99 euro.

Salendo di livello si trova il piano Standard senza pubblicità, il cui prezzo di listino è di 10,99 euro al mese. Anche qui c’è uno sconto per i primi 6 mesi, durante i quali la spesa scende a 8,99 euro mensili, per poi riallinearsi ai 10,99 euro abituali. In alternativa esiste l’opzione annuale, che richiede un unico pagamento da 109,90 euro per dodici mesi di visione.

In cima all’offerta c’è il piano Premium, proposto a 15,99 euro al mese. La promozione attuale lo porta a 11,99 euro mensili per i primi 6 mesi, al termine dei quali si passa ai 15,99 euro standard. Pure per questa versione è prevista la formula annuale, fissata a 159,90 euro.

Le differenze non riguardano soltanto il costo. Le due varianti Standard, con o senza annunci, garantiscono la visione dei contenuti in risoluzione Full HD e permettono di utilizzare fino a 2 dispositivi in contemporanea sullo stesso account. Una configurazione adatta a coppie o a piccoli nuclei che non hanno bisogno di guardare più titoli nello stesso momento. Il piano Premium alza decisamente l’asticella. Consente infatti di collegarsi da 4 dispositivi contemporaneamente e offre la visione in risoluzione 4K, un vantaggio concreto per chi possiede televisori compatibili e vuole sfruttarne al massimo la qualità d’immagine.

Come attivare l’abbonamento

Per approfittare delle offerte attualmente disponibili è sufficiente collegarsi al portale di Disney+ e selezionare la versione che si intende sottoscrivere. La procedura è rapida e non richiede attese particolari: una volta completata l’attivazione del piano scelto, l’accesso all’intero catalogo è immediato. Va tenuto presente che le tariffe promozionali indicate potrebbero subire variazioni nel corso del tempo.

Fonte: TecnoAndroid