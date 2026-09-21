Ottocast Play2Video X e U2Air Edge, l’auto diventa wireless

Non serve cambiare automobile per rendere più moderna l’esperienza a bordo. È proprio da questa idea che arrivano Play2Video X e U2Air Edge, due nuovi dispositivi Ottocast pensati per intervenire sulla connettività delle vetture che dispongono già di CarPlay o Android Auto tramite cavo. I due prodotti arrivano sul mercato italiano con un approccio plug-and-play e puntano a eliminare alcune delle operazioni che fanno parte dell’utilizzo quotidiano dello smartphone in auto, dalla necessità di collegare il cavo fino alla possibilità di sfruttare lo schermo di bordo durante le soste. Ottocast, azienda specializzata nelle soluzioni per la connettività automotive con oltre 2 milioni di utenti nel mondo, ha inserito il lancio nel tema “Back To Routine, Back To Control”, legato ai momenti della quotidianità alla guida.

U2Air Edge elimina il collegamento via cavo

U2Air Edge è un adattatore plug-and-play che permette di trasformare CarPlay o Android Auto cablati in una connessione wireless. Dopo il primo abbinamento, il dispositivo effettua la riconnessione automatica quando si entra nuovamente nell’auto. Una delle caratteristiche pensate per l’utilizzo familiare è il pulsante fisico integrato, che permette di passare rapidamente tra due smartphone già salvati. Sui veicoli supportati vengono inoltre mantenuti attivi i comandi e i tasti originali della vettura.

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Il dispositivo utilizza Wi-Fi 5 dual-band e Bluetooth 5.4 ed è dotato di un design compatto e ventilato. Gli aggiornamenti FOTA sono pensati per mantenere il dispositivo aggiornato anche durante l’utilizzo prolungato. Attraverso CarPlay e Android Auto è inoltre possibile accedere ad assistenti come ChatGPT e Gemini, sfruttando le funzionalità disponibili attraverso le piattaforme compatibili.

Play2Video X porta lo streaming sul display dell’auto

Con Play2Video X, Ottocast aggiunge invece una componente dedicata all’intrattenimento a bordo. Il dispositivo permette di utilizzare contenuti streaming direttamente sullo schermo dell’auto durante le soste, tornando al collegamento wireless CarPlay o Android Auto quando la vettura riparte. Sono presenti cinque app streaming preinstallate, con la possibilità di ampliarli attraverso un hub dedicato alle applicazioni. L’idea è utilizzare lo schermo già presente nell’automobile durante i momenti di attesa, ad esempio durante una sosta o mentre si attende fuori da scuola. Anche il passaggio tra streaming e CarPlay wireless o Android Auto wireless avviene senza dover collegare nuovamente un cavo. Play2Video X utilizza una finitura IML e condivide con U2Air Edge la piattaforma Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.4 e gli aggiornamenti FOTA.

Compatibilità e prezzi in Italia

Entrambi i dispositivi sono compatibili con automobili che dispongono già di CarPlay cablato o Android Auto cablato. Per quanto riguarda gli smartphone, la compatibilità parte da iOS 10 e Android 11. Ottocast Play2Video X e U2Air Edge sono già disponibili attraverso il sito ufficiale Ottocast Italia, mentre la disponibilità su Amazon è prevista successivamente. I prezzi di listino sono rispettivamente di 199 euro per Play2Video X e 99 euro per U2Air Edge. Per il lancio italiano è inoltre prevista una promozione con sconti fino al 50% sui due dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid