iPhone 20 Pro, display più grande e addio alla Dynamic Island

Bastano pochi giorni dall’arrivo sul mercato di iPhone 18 Pro e Pro Max perché l’attenzione si sposti già altrove, e questa volta il nome che circola con più insistenza è iPhone 20 Pro, il modello che dovrebbe celebrare il ventesimo anniversario della gamma. Le prime indiscrezioni concrete riguardano il display, le dimensioni e un possibile cambio di rotta nel design, e arrivano da una delle fonti cinesi più seguite quando si parla di pannelli e componenti.

A muovere le acque è stato Digital Chat Station, leaker storico su Weibo, che ha diffuso quelle che sembrano le prime misure vere e proprie dei futuri modelli Pro. Secondo quanto riferito, iPhone 20 Pro dovrebbe montare uno schermo da circa 6,41 pollici con una risoluzione intorno ai 2686 x 1236 pixel. Il fratello maggiore, iPhone 20 Pro Max, salirebbe invece a circa 6,96 pollici con 2912 x 1340 pixel. Numeri che, se confermati, racconterebbero una crescita contenuta ma percepibile.

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Schermi più grandi e addio alla Dynamic Island

Il confronto con la generazione appena uscita aiuta a capire la portata del cambiamento. iPhone 18 Pro si ferma a 6,3 pollici, iPhone 18 Pro Max a 6,9 pollici. Sulla carta la differenza sembra minima, quasi trascurabile, ma anche un incremento modesto può rendere i nuovi dispositivi sensibilmente più ingombranti in mano. È il tipo di dettaglio che si nota nell’uso quotidiano molto più di quanto suggerisca la scheda tecnica.

C’è poi il capitolo che fa più discutere. Digital Chat Station torna a parlare di un design quad curved, quindi con il vetro curvo su tutti e quattro i lati, un’ipotesi che circola ormai da mesi attorno all’iPhone dell’anniversario. Non solo, perché la stessa fonte sostiene che Apple potrebbe eliminare completamente la Dynamic Island per sostituirla con un semplice foro nel display. Sarebbe un intervento profondo sull’identità visiva del prodotto, quella che ha accompagnato i modelli Pro dal 2022 in poi. Il track record del leaker è solido, va detto, ma parlare di misure definitive con così tanto anticipo resta un esercizio rischioso.

Il pubblico non sembra entusiasta del vetro curvo

Attorno al presunto restyling si è acceso un dibattito che non va esattamente nella direzione sperata dagli ottimisti. Scorrendo le discussioni online emerge una certa freddezza verso l’idea di un iPhone con i bordi curvi su ogni lato. Su Reddit, in particolare, una conversazione ha sollevato un punto che ha raccolto parecchi consensi: con un cambiamento del genere, i modelli Pro rischierebbero di somigliare più a un Air che a un top di gamma. Diversi utenti si sono aggiunti al thread condividendo la stessa perplessità, e qualcuno è arrivato a definire il display quad curved una scelta sbagliata in partenza.

Non è un timore campato per aria, considerando che produttori come Samsung hanno progressivamente abbandonato i bordi curvi proprio per tornare a superfici piatte, più comode da usare e meno soggette a tocchi accidentali. Vedere Apple percorrere la strada opposta a distanza di anni sarebbe quantomeno curioso, e la modalità con cui l’azienda deciderebbe di interpretare quella curvatura farebbe la differenza tra un colpo di scena riuscito e un passo indietro.

Nel frattempo l’attenzione mediatica si era concentrata soprattutto su iPhone Duo, il pieghevole di Cupertino, considerato fino a poco tempo fa la vera novità in arrivo. Con le prime indiscrezioni dettagliate su iPhone 20 Pro che iniziano a circolare, però, il modello dell’anniversario si sta ritagliando uno spazio crescente nelle previsioni sul futuro della gamma, forte di quella combinazione di schermo più ampio, foro al posto della Dynamic Island e profilo ridisegnato che nessun altro iPhone ha mai portato tutta insieme.

Fonte: TecnoAndroid