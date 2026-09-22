The Savant: la serie con Jessica Chastain arriva nel 2027

Dopo quasi un anno di silenzio e una cancellazione arrivata all’ultimo minuto, The Savant sembra aver finalmente trovato una collocazione nel calendario di Apple TV: la serie con Jessica Chastain dovrebbe arrivare nella primavera del 2027. Una data che, almeno sulla carta, chiude una delle vicende più strane degli ultimi anni per la piattaforma di streaming di Cupertino. Il ritiro dal palinsesto era avvenuto a ridosso del debutto, nel settembre del 2025, subito dopo l’assassinio dell’attivista politico Charlie Kirk. Apple non ha mai spiegato nel dettaglio le ragioni della scelta, limitandosi a dire che lo show sarebbe uscito più avanti. Una formula generica, che però è rimasta valida per dodici mesi buoni senza alcun aggiornamento concreto.

Un rinvio che ha lasciato tracce anche nell’app

Chi cerca oggi la serie nell’applicazione di Apple TV trova ancora una scheda ferma nel tempo, con la dicitura che annuncia l’arrivo in una data da definire e un’etichetta con l’anno 2025 rimasta lì, ormai fuori contesto. Un dettaglio piccolo, quasi insignificante, che però racconta bene quanto la produzione fosse finita in un limbo. Nessuna nuova campagna promozionale, nessuna finestra di uscita, nessun segnale.

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La reazione più netta era arrivata proprio dalla protagonista. Jessica Chastain aveva dichiarato pubblicamente di non essere allineata alla decisione di rimandare la premiere, prendendo le distanze in modo piuttosto esplicito da una scelta che non le apparteneva. Una presa di posizione rara, considerando quanto di solito gli attori evitino di criticare apertamente le piattaforme che li mettono sotto contratto.

Nonostante quel passaggio, però, il rapporto tra l’attrice e Apple non si è affatto incrinato. Chastain ha continuato a lavorare con la società su altri progetti in arrivo, tra cui The Dealer, dove reciterà insieme ad Adam Driver, e The Off Weeks, al fianco di Ben Stiller. Segno che la frattura, se c’è stata, è rimasta confinata alla singola vicenda.

Perché la primavera 2027 non è una data casuale

La scelta della primavera non ha nulla di improvvisato. Per rientrare nella corsa agli Emmy, una serie deve andare in onda entro il 31 maggio 2027, ed è proprio quello il termine che Apple avrebbe in mente. Mandare The Savant in onda in quella finestra significa avere tutti gli episodi disponibili prima della scadenza, così da poter concorrere nella stagione dei premi senza dover aspettare un altro giro completo. È una logica che le piattaforme seguono da tempo. Un titolo con un nome forte nel cast, un tema delicato e una storia produttiva complicata ha bisogno di visibilità per farsi notare, e le nomination restano la valuta più preziosa in quel contesto. Arrivare fuori tempo massimo avrebbe voluto dire rimandare ogni possibilità di candidatura al 2028, con il rischio concreto che la serie perdesse del tutto il suo momento.

Restano margini di incertezza

Detto questo, la storia recente consiglia una certa prudenza. Apple ha già dimostrato di poter fermare The Savant a poche ore dal debutto, e nulla vieta che una decisione simile venga presa di nuovo con l’avvicinarsi della primavera. Il contesto che aveva portato al ritiro, del resto, riguardava temi tutt’altro che semplici da maneggiare, e la sensibilità attorno a certi argomenti non svanisce automaticamente con il passare dei mesi.

Per ora, comunque, il titolo è tornato ufficialmente nella lista dei contenuti programmati, dopo essere sparito dai radar per un anno intero. Un passaggio non scontato, visto che in casi analoghi alcune produzioni sono finite direttamente in archivio senza mai vedere la luce. Apple TV ha invece scelto di rimetterla in pista, mantenendo la promessa fatta al momento del rinvio. La serie resta uno dei progetti più attesi del catalogo, anche per via della lunga attesa che si è creata attorno al suo nome. Jessica Chastain continuerà nel frattempo a comparire in altre produzioni firmate dalla stessa piattaforma, con due titoli già in lavorazione.

Fonte: TecnoAndroid