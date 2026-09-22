OnePlus 16, il design ufficiale conferma il modulo quadrato

Il design di OnePlus 16 è stato mostrato ufficialmente dall’azienda, e chi si aspettava uno stravolgimento rispetto al modello attuale rimarrà probabilmente a bocca asciutta. Le immagini diffuse raccontano infatti di un telefono che prosegue sulla strada già tracciata, con tre colorazioni annunciate e una scocca che, nelle linee generali, resta riconoscibilissima. I nomi scelti sono Dark Forest, Martian Masterpiece e Starlight of Tomorrow, che tradotti in qualcosa di più immediato significano nero, una tonalità arancio che vira verso il salmone e infine l’argento.

In tutte e tre le varianti si nota la stessa impostazione costruttiva, con una cornice metallica abbinata a una parte posteriore in vetro. Niente materiali esotici, niente finiture particolari annunciate, almeno stando a quello che si vede. La sensazione è quella di un prodotto pensato per non spaventare chi arriva dalla generazione precedente, con un’identità visiva che rimane coerente anche cambiando colore.

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Il confronto con OnePlus 15 è quasi inevitabile

Mettere le due generazioni una accanto all’altra è un esercizio che viene naturale, e il risultato parla chiaro. Sul retro la differenza tra OnePlus 15 e il nuovo modello è minima, al punto che a un’occhiata veloce distinguerli non sarebbe immediato. Anche il blocco fotografico mantiene la stessa impostazione vista in precedenza, con una forma quadrata dagli angoli arrotondati, le fotocamere disposte all’interno e il flash LED a completare il gruppo.

Non è una scelta nuova per l’azienda, che negli ultimi anni ha preferito affinare piuttosto che rivoluzionare. Il modulo squadrato con gli spigoli smussati è diventato una specie di firma riconoscibile, e a quanto pare resterà tale anche su OnePlus 16. Chi sperava in un ritorno a soluzioni più vistose o in una riorganizzazione dei sensori dovrà accontentarsi di una continuità piuttosto marcata.

Frontale piatto e pulsanti al loro posto

Sul davanti il display piatto conferma la direzione presa con la generazione precedente, abbandonando definitivamente qualsiasi tentazione di bordi curvi. Le immagini pubblicate non mostrano lo schermo acceso, quindi il dettaglio non è visibile in modo diretto, ma dovrebbe esserci il classico foro centrale dedicato alla fotocamera anteriore. Attorno, cornici sottili e soprattutto della stessa larghezza su ogni lato, dettaglio che negli ultimi tempi è diventato uno dei parametri con cui si giudica la cura costruttiva di un top di gamma.

I pulsanti di accensione e volume si trovano sul lato destro, mentre il telaio mantiene superfici piatte lungo tutta la scocca. È una scelta che privilegia la presa salda rispetto alla morbidezza dei profili arrotondati, e che si sposa bene con l’estetica squadrata del resto del dispositivo. Nessun elemento fuori posto, nessuna sorpresa particolare nella disposizione dei comandi.

Nel frattempo, chi non vuole aspettare la nuova generazione può guardare a quella attualmente sul mercato. OnePlus 15 è disponibile online su Aliexpress a 803 euro, mentre altre configurazioni si trovano a 879 euro e a 999 euro, a seconda del taglio scelto e del rivenditore.

Fonte: TecnoAndroid