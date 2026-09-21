Samsung, 13 Customer Service ospitano eventi gratuiti fino a dicembre

Conoscere meglio uno smartphone, proteggere i propri dati o capire come sfruttare una casa connessa sono attività che richiedono spesso una conoscenza più approfondita delle tecnologie disponibili. Samsung porta questi temi direttamente nei propri Customer Service, con un programma di appuntamenti gratuiti dedicati agli utenti.

Da settembre a dicembre, 13 Samsung Customer Service distribuiti in diverse città italiane ospiteranno incontri dedicati a innovazione, sicurezza e nuove possibilità d’uso dei dispositivi dell’ecosistema Samsung. Il programma prevede cinque temi differenti, con contenuti e consigli pensati per aiutare i partecipanti a conoscere meglio le funzionalità dei dispositivi e a utilizzarle nelle attività quotidiane.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cinque appuntamenti dedicati alla tecnologia Samsung

Il calendario partirà il 22 settembre nei Samsung Customer Service di Salerno, Brescia e Cuneo. Gli appuntamenti proseguiranno poi ad Avellino, Napoli, Bologna, Roma, Milano, Torino, Catania, Palermo e Mestre, con due sedi previste nella capitale. Il primo tema, previsto a settembre, riguarda i nuovi dispositivi mobili Samsung. L’appuntamento è dedicato alle ultime innovazioni Galaxy e alle funzionalità che contribuiscono all’esperienza quotidiana con i dispositivi Samsung.

Nel mese di ottobre saranno invece proposti due approfondimenti differenti. Il primo sarà dedicato alla fotografia e alla gestione dei ricordi, con consigli e strumenti per valorizzare immagini e contenuti sfruttando le funzionalità fotografiche integrate nei dispositivi Samsung. Sempre a ottobre è previsto l’incontro Cyber Security, dedicato alla sicurezza digitale, alla protezione dei dati personali e alle buone pratiche per utilizzare la tecnologia in maniera più consapevole e sicura. A novembre sarà il momento di SmartThings, con un appuntamento dedicato alla casa connessa e alle possibilità offerte dall’ecosistema Samsung per gestire dispositivi e attività quotidiane in modo semplice e intuitivo. Il programma si concluderà a dicembre con Knox e Work Setup. L’appuntamento è rivolto a chi utilizza i dispositivi Samsung anche per lavoro e approfondirà Samsung Knox, le configurazioni utili alla protezione dei dati e le funzioni pensate per lavorare in modo più efficiente e organizzato.

Partecipazione gratuita con posti limitati

Gli appuntamenti trasformano i Customer Service Samsung anche in luoghi di incontro diretto con gli utenti, offrendo occasioni per approfondire le possibilità dell’ecosistema e conoscere meglio le funzionalità dei dispositivi. La partecipazione è gratuita e previa registrazione, ma i posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento delle disponibilità.

I partecipanti riceveranno inoltre un gadget e un codice sconto da utilizzare sul Samsung Online Shop. Il primo appuntamento è fissato per il 22 settembre nei Customer Service di Salerno, Brescia e Cuneo. Il calendario completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla landing page dedicata.

Fonte: TecnoAndroid