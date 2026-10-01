Galaxy Store, il Menu scende in basso per l’uso con una mano

Il Galaxy Store cambia volto, anche se solo in parte, e lo fa con una modifica piccola ma tutt’altro che banale. Samsung ha iniziato a distribuire una nuova versione del suo negozio digitale che porta il Menu nella barra in basso, così da renderlo molto più semplice da raggiungere con il pollice. Una scelta che, per chi usa ogni giorno uno smartphone dal display generoso, fa davvero la differenza.

Del resto il supporto software è uno dei motivi per cui tante persone scelgono un dispositivo Samsung. Il colosso coreano garantisce aggiornamenti costanti e affianca al sistema una serie di funzionalità e applicazioni esclusive. Il Galaxy Store rientra proprio in questa categoria perché è la piattaforma proprietaria dove trovare app e altri contenuti pensati per l’ecosistema del marchio. Ogni ritocco alla sua interfaccia merita quindi attenzione, anche perché le novità grafiche da queste parti sono piuttosto rare.

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La voce Menu arriva nella barra inferiore

Credits: TecnoAndroid

La modifica è legata alla versione 6.6.18.22 dello store. Con questo aggiornamento compare l’opzione Menu nella barra inferiore mobile, che va a sistemarsi accanto alle tre voci già presenti, cioè App, Giochi e My Galaxy. Il risultato è una fila di scorciatoie più completa, raccolta tutta nella parte bassa dello schermo, dove le dita arrivano senza fatica.

Finora le cose funzionavano in modo diverso. Per aprire il menu bisognava toccare il classico tasto con tre linee orizzontali posizionato in alto a sinistra. Una soluzione diffusa, certo, ma non proprio comoda dal punto di vista dell’usabilità. Arrivare fin lassù con una sola mano non è sempre immediato, soprattutto sui telefoni di grandi dimensioni. Basta pensare a Galaxy S26 Ultra, dove raggiungere l’angolo superiore dello schermo senza cambiare impugnatura diventa quasi un esercizio di equilibrismo.

Il logo si sposta e la distribuzione è già partita

Il cambiamento non riguarda solo la parte bassa del display. Con la nuova disposizione anche la zona superiore della pagina iniziale è stata ritoccata. Il logo del Galaxy Store sembra essersi spostato leggermente verso sinistra, andando a occupare una porzione dello spazio che prima era riservato proprio al pulsante del menu. Niente di stravolgente, ma è il segno di un riassetto coerente perché, tolto un elemento da lì, il resto si è adeguato di conseguenza.

Mettendo a confronto la vecchia schermata con quella nuova le differenze saltano subito all’occhio, pur restando contenute. L’impostazione generale del negozio digitale rimane quella che gli utenti conoscono, con le stesse sezioni principali in bella vista. Cambia però il modo in cui si accede al menu, che adesso si trova a portata di dito insieme a tutto il resto invece di restare confinato in un angolo scomodo.

La nuova interfaccia è attualmente in fase di implementazione, quindi non tutti la vedranno comparire nello stesso momento. Il rilascio dovrebbe comunque raggiungere a breve l’intera platea di utenti dello store Samsung. Chi non vuole aspettare può già contare sul file APK della versione aggiornata, che è stato condiviso online insieme alle immagini di confronto tra la vecchia e la nuova schermata.

Fonte: TecnoAndroid