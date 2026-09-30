Scimpanzé, telecamere nascoste rivelano le lezioni delle madri

Alcune telecamere nascoste hanno permesso di osservare da vicino come le madri scimpanzé insegnano ai propri piccoli a procurarsi il cibo. Nelle immagini registrate si vede come i giovani imparano a cacciare le formiche, a rompere i frutti e a raccogliere le alghe. Sono gesti quotidiani, apparentemente semplici, che però raccontano molto di come si tramandano le conoscenze all’interno di questa specie.

Che i piccoli debbano acquisire queste abilità fondamentali non è mai stato in discussione. Senza di esse sopravvivere sarebbe impossibile. Il punto è un altro. Il modo preciso in cui avviene questo passaggio di saperi è rimasto a lungo un piccolo mistero, un tassello che mancava per comprendere davvero la vita di questi primati.

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Tre compiti, tre lezioni diverse

Le attività documentate dalle riprese sono molto diverse fra loro, e proprio per questo interessanti. C’è la caccia alle formiche, che richiede pazienza e una certa precisione. C’è poi l’apertura dei frutti più duri, un’operazione che va ben oltre il semplice istinto e che ha bisogno di tecnica. Infine c’è la ricerca delle alghe, una fonte di nutrimento che i piccoli devono imparare a riconoscere e a raccogliere.

Ognuna di queste attività rappresenta una competenza a sé. Vederle messe in pratica sotto la guida delle madri offre uno sguardo concreto su come i giovani scimpanzé costruiscono, passo dopo passo, il bagaglio di capacità che li accompagnerà per tutta la vita.

Il ruolo delle telecamere

Il merito di queste osservazioni va in buona parte agli strumenti utilizzati. Le telecamere nascoste consentono di registrare i comportamenti degli animali senza la presenza diretta di persone, cogliendo momenti che altrimenti sfuggirebbero. È così che l’insegnamento materno ha finalmente trovato una forma visibile, documentata fotogramma dopo fotogramma.

Quello che per anni era solo un’ipotesi ragionevole, cioè che le madri avessero un ruolo attivo nella crescita dei figli, ora può contare su immagini concrete. Le riprese mostrano le madri scimpanzé mentre accompagnano i piccoli nelle attività di foraggiamento, dalle formiche ai frutti fino alle alghe.

Fonte: TecnoAndroid