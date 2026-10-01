Intesa Sanpaolo, disservizio oggi: accesso al conto e app in tilt

Mattinata complicata per molti clienti di Intesa Sanpaolo, alle prese con un disservizio che sta rendendo difficile usare i servizi digitali della banca. Le segnalazioni hanno cominciato a salire in fretta subito dopo le 9:00 di oggi e nell’ultima ora la crescita è diventata particolarmente marcata. I problemi riguardano soprattutto l’accesso al conto, l’applicazione e l’esecuzione dei bonifici. Si tratta di operazioni che ormai molti correntisti svolgono quasi esclusivamente da smartphone o computer.

A dare la misura del fenomeno sono i dati raccolti dalle piattaforme che monitorano i malfunzionamenti online. Alle 10:15 risultavano 166 segnalazioni, mentre nello stesso intervallo di tempo la media abituale si ferma ad appena 3. Lo scarto è enorme e il grafico mostra una curva che sale con decisione, una tendenza che al momento della rilevazione non dava ancora segni di rallentamento. Per un istituto delle dimensioni di Intesa Sanpaolo un picco del genere difficilmente passa inosservato, perché coinvolge persone che magari stanno provando a gestire pagamenti o controllare il proprio saldo proprio in quelle ore.

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Accesso all’account, app e bonifici: dove si concentrano i problemi

Guardando più da vicino la natura delle difficoltà emerge un quadro abbastanza chiaro. La voce più citata è l’accesso all’account, indicata dal 55% degli utenti che hanno segnalato un malfunzionamento. In pratica più della metà di chi ha riscontrato un problema non riesce a entrare nella propria area personale, che è il punto di partenza per qualsiasi operazione.

Segue la categoria legata all’app, con il 22% delle segnalazioni. Qui gli inconvenienti riguardano l’applicazione per smartphone, lo strumento che per tanti clienti è diventato il canale principale per dialogare con la banca. Infine c’è un 13% che riferisce intoppi nell’esecuzione dei bonifici, un dettaglio non da poco considerando che si parla di trasferimenti di denaro, spesso legati a scadenze precise.

La distribuzione dei disagi suggerisce che il nodo principale sia a monte, nella fase di identificazione dell’utente. Se l’ingresso nel conto non va a buon fine, a cascata diventa complicato anche tutto il resto. Non a caso l’accesso pesa da solo più delle altre due voci messe insieme.

Origine del disservizio ancora sconosciuta

Per ora non è chiaro da cosa dipenda il malfunzionamento né quanto sia esteso sul territorio o tra la clientela. Non sono arrivati chiarimenti ufficiali che permettano di inquadrare meglio la situazione e quindi le informazioni disponibili si limitano all’andamento delle segnalazioni e alla loro suddivisione per tipologia.

Un elemento però va sottolineato. Il sito di Intesa Sanpaolo risulta regolarmente raggiungibile, quindi la pagina si apre senza particolari intoppi. Questo non basta tuttavia a escludere guasti nei sistemi dedicati all’autenticazione e alle operazioni bancarie, che lavorano dietro le quinte e possono smettere di funzionare anche quando la parte pubblica del portale resta online. È proprio questo scenario a rendere plausibile il quadro descritto dagli utenti, con il sito visibile ma l’ingresso nel conto bloccato o comunque difficoltoso.

La situazione resta sotto osservazione per capire se il numero di segnalazioni continuerà a crescere oppure inizierà a calare nelle prossime ore. Si attende anche un’eventuale comunicazione da parte della banca, che potrebbe chiarire le cause del problema e i tempi previsti per il pieno ripristino dei servizi digitali.

Fonte: TecnoAndroid