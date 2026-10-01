GTA 6, Collector’s Box fino a 1.300 euro su eBay ma è disponibile

A pochi mesi dall’uscita di GTA 6, prevista per novembre, molti appassionati si chiedono se valga davvero la pena spendere circa 350 euro per la Collector’s Box ufficiale. Gli scalper però non hanno aspettato la risposta e hanno già messo in vendita il cofanetto a cifre che arrivano a sfiorare i 1.300 euro. Il dettaglio curioso è che il prodotto risulta ancora tranquillamente disponibile sul sito di Rockstar Games.

Per chi si fosse perso qualche passaggio, Grand Theft Auto 6 avrà davvero un’edizione da collezione dal prezzo decisamente importante. Va chiarito subito un punto che ha fatto storcere il naso a parecchi fan: dentro la scatola il gioco non c’è. Il contenuto spazia da una statuetta di un alligatore alta sei pollici, circa 15 centimetri, fino a un oggetto piuttosto insolito come un cucchiaio da collezione. Il tutto si può già preordinare sullo store ufficiale di Rockstar Games.

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Prezzi gonfiati su eBay per un cofanetto ancora in vendita

Nonostante le scorte non siano affatto esaurite, e con un prezzo del genere non stupisce più di tanto, i rivenditori più intraprendenti hanno già tentato il colpo. Basta dare un’occhiata a eBay, da sempre la vetrina preferita da chi punta a rivendere con ricarichi pesanti, per trovare la Collector’s Box di GTA 6 proposta a cifre che vanno da circa 700 euro fino a oltre 1.300 euro.

E non si parla di un paio di annunci isolati. Le inserzioni sono numerosissime e nessuna, proprio nessuna, riporta il prezzo di listino. Qualche venditore un po’ più “generoso” si ferma intorno ai 520 euro, ma anche in questo caso il confronto con lo store ufficiale è impietoso, visto che lì il cofanetto si può ancora ordinare senza problemi e alla cifra originale.

Tutto lascia pensare che questa volta gli speculatori potrebbero restare a mani vuote. Oltre al fatto che la Collector’s Box di GTA 6 è tuttora disponibile in preordine, non sembra nemmeno scontato che possa andare esaurita a breve. In rete si moltiplicano i messaggi di fan delusi, poco disposti a sborsare una somma simile per un pacchetto che non include neppure il videogioco a cui è dedicato.

La reazione dei fan e il nodo del prezzo

Una discussione su Reddit dedicata proprio a questi aspiranti bagarini riassume bene l’umore generale della community. Un utente scrive che, onestamente, se qualcuno compra davvero questi cofanetti a quei prezzi, allora gli scalper si meritano quei soldi. Un altro aggiunge che si limiterà a prendere il gioco, perché la spesa per la versione più ricca è già più che sufficiente. Il riferimento è alla Ultimate Edition di GTA 6, che costa già circa 90 euro, anche se almeno in quel caso il gioco è incluso.

La sensazione diffusa è quindi che chi rivende non ricaverà granché da questa operazione. Va detto però che non sarebbe la prima volta che i bagarini riescono a guadagnare molto più del valore reale di un prodotto, soprattutto nel mondo dei videogiochi, dove purtroppo questo tipo di manovra spesso va a segno. La partita, insomma, non è chiusa in partenza.

Nel frattempo, sul fronte delle prenotazioni, arrivano segnali positivi da Microsoft. Un dirigente di Xbox ha dichiarato che l’azienda è molto soddisfatta dei preordini di GTA 6, sostenendo che le vendite sono in linea con la quota di mercato che la piattaforma detiene nel settore console.

Fonte: TecnoAndroid