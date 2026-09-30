Minecraft svela il Sift, la prima nuova dimensione dopo 14 anni

Dopo più di dieci anni passati sul trono dei sandbox, Minecraft continua a macinare numeri impressionanti e lo fa con una novità che i fan aspettavano da parecchio tempo. Durante l’evento Minecraft Live di quest’anno è stata annunciata infatti la prima nuova dimensione in quasi quindici anni, una notizia arrivata proprio mentre il gioco ha superato complessivamente le 425 milioni di copie vendute. Un traguardo enorme per un titolo che non sembra conoscere il concetto di invecchiamento.

Il successo del re dei mondi a blocchi non accenna a rallentare. Il celebre survival costruito attorno all’esplorazione e alla creatività resta popolare esattamente come nei suoi anni d’oro, e le novità presentate durante lo show dimostrano che lo sviluppo va avanti su più fronti contemporaneamente, tra spin off, aggiornamenti gratuiti e nuove piattaforme.

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Il Sift, la quarta dimensione che debutta con Minecraft Dungeons 2

La nuova area si chiama Sift ed è descritta come un piano ultraterreno, colorato e vivace. Il primo modo per visitarla sarà Minecraft Dungeons 2, l’action RPG in uscita la prossima settimana, mentre l’arrivo nelle edizioni Bedrock e Java del gioco principale è previsto per il prossimo anno. Si tratta della quarta dimensione nella storia della serie, che va ad affiancare le tre già conosciute da milioni di giocatori, ovvero l’Overworld, il Nether e l’End.

Nel post ufficiale pubblicato sul blog, lo studio non ha nascosto un certo entusiasmo: “Il Sift è bellissimo, vibrante e brulicante di anime. È anche la prima dimensione aggiunta in oltre quattordici anni. Non c’è da stupirsi che abbia un aspetto così curato! E include aree come il Meadow e il Carapace”. All’interno di Minecraft Dungeons 2 questo spazio si inserisce in un mondo che per la prima volta risulta interconnesso. Per raggiungerlo basterà saltare dentro alcune spaccature che compaiono di tanto in tanto nella mappa, oppure finirci dentro quasi per caso durante l’esplorazione.

Grotte di ghiaccio, nuovi giocatori ogni giorno e l’arrivo su Nintendo Switch 2

Lo show non si è fermato al Sift. Il prossimo drop del gioco base porterà infatti i giocatori in territori sotterranei e gelidi, con grotte di ghiaccio, un intero nuovo bioma di ghiaccio, blocchi di calcite, cristalli e stalattiti ghiacciate. Parecchio freddo, insomma. Lo studio ha spiegato che “le stalattiti di ghiaccio crescono naturalmente sul soffitto, mentre i cristalli di ghiaccio crescono sul terreno ed emettono una luce soffusa”, un dettaglio che promette di cambiare parecchio l’atmosfera delle esplorazioni nel sottosuolo.

A dare la misura dello stato di salute del franchise ci ha pensato anche Asha Sharma, CEO di Xbox, che ha condiviso sui social alcune statistiche decisamente sorprendenti. Secondo quanto riferito dalla dirigente, in una giornata media sono più di 300.000 le persone che avviano Minecraft per la prima volta in assoluto. Sharma ha poi sottolineato come, dopo oltre 17 anni sul mercato e più di 425 milioni di copie vendute, il gioco riesca ancora ad attirare nuovi appassionati e allo stesso tempo a offrire a chi lo frequenta da sempre qualcosa di inedito da scoprire.

Numeri del genere spiegano bene perché la community continui ad allargarsi senza sosta, anche a distanza di così tanto tempo dal lancio originale. E la platea potenziale è destinata a crescere ancora, visto che l’ultima novità riguarda proprio le piattaforme. Il titolo sbarcherà infatti su Nintendo Switch 2 il prossimo mese, con un’uscita fissata per il 27 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid