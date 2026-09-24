Find Hub, con Gemini ricordi dove hai messo le chiavi

Dimenticare dove sono finite le chiavi di riserva capita a tutti, e proprio su questo terreno arriva la collaborazione tra Gemini e Find Hub, che ora permette di affidare all’assistente il ricordo di dove è stato riposto un oggetto. La funzione si chiama Remembered Items, in italiano compare come scheda Memorizzati, e da oggi Google la distribuisce a tutti nell’ambito del cosiddetto Android Drop di settembre. Per averla basta aggiornare Find Hub alla versione 3.1.732-02 dal Play Store.

Il principio è quello del post it, solo che il foglietto giallo non si perde e soprattutto è interrogabile. Basta dire a Gemini una frase del tipo “ricorda che ho messo il passaporto nel cassetto in alto del comò” e l’informazione viene salvata automaticamente in una scheda dedicata all’interno di Find Hub. Nessun modulo da compilare, nessuna app aggiuntiva da installare.

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Come funziona la scheda Memorizzati in Find Hub

Alla nota vocale si possono aggiungere due elementi che fanno la differenza quando la memoria fa cilecca. Il primo è una foto dell’oggetto o del posto in cui è stato riposto, utile come riferimento visivo immediato. Il secondo è l’indirizzo preciso, perché una descrizione come “cassetto della scrivania” può risultare piuttosto ambigua quando in casa ci sono tre scrivanie, o quando l’oggetto è stato lasciato da qualcun altro.

Nel momento del bisogno le strade sono due. Si può chiedere direttamente a Gemini dove si trova quel documento, oppure aprire la scheda Memorizzati in Find Hub e scorrere tutte le informazioni salvate. In pratica un promemoria intelligente con un motore di ricerca integrato, che risponde alla domanda invece di costringere a ricostruire a mente i propri movimenti di sei mesi prima.

Gli oggetti che spariscono nei posti sicuri

Google indica chiaramente il tipo di utilizzo per cui questa novità è stata pensata, e non riguarda le cose che si portano sempre appresso. Il bersaglio sono gli oggetti riposti e poi dimenticati: chiavi di riserva, passaporti, documenti importanti, oggetti di valore messi al riparo in un luogo considerato sicuro e proprio per questo destinato a uscire dalla testa. Tutto ciò che finisce in un cassetto e scompare per mesi, fino al giorno in cui serve con urgenza e nessuno ricorda dove cercare.

C’è anche una scelta di fondo che merita attenzione, ed è di tipo strategico. Invece di lanciare un’applicazione separata per i promemoria di posizione, con il rischio di aggiungere un’icona in più che nessuno apre, Google ha preferito innestare la funzione dentro un ecosistema già esistente. Find Hub è l’app che gli utenti Android usano per ritrovare telefoni, cuffie e tracker, quindi il posto più logico dove finire a cercare qualsiasi cosa sia andata perduta. Il collegamento con Gemini completa il quadro sul lato dell’input, perché dettare una frase mentre si chiude un cassetto richiede pochi secondi.

Fonte: TecnoAndroid