Ray-Ban Meta Audio debutta con 12 ore di autonomia e 23 combinazioni

Meta amplia in modo deciso la propria famiglia di occhiali intelligenti e introduce Ray-Ban Meta Audio, il primo modello dell’azienda pensato per portare l’esperienza audio direttamente sulla montatura. L’annuncio arriva durante Connect 2026, insieme a una nuova generazione di dispositivi sviluppati attraverso la collaborazione con EssilorLuxottica.

Accanto ai nuovi modelli arrivano infatti design più sottili, montature più leggere e una maggiore autonomia, mentre gli aggiornamenti software continueranno ad aggiungere funzioni e nuove esperienze. Il punto centrale resta l’utilizzo senza smartphone. Gli occhiali possono fornire informazioni sportive, suggerire ristoranti nelle vicinanze, tradurre conversazioni dal vivo e, grazie al collegamento con l’agente personale Muse, supportare anche attività legate alla gestione della giornata.

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Ray-Ban Meta Audio punta tutto sull’ascolto

Credits: TecnoAndroid

Con Ray-Ban Meta Audio, Meta porta audio e intelligenza artificiale all’interno di una montatura che pesa appena 43 grammi. Il design è stato sviluppato per l’utilizzo prolungato e include terminali delle aste regolabili professionalmente, naselli regolabili o sostituibili e cerniere con sistema di overextension.

Gli occhiali permettono di ascoltare musica e podcast senza isolarsi dall’ambiente circostante, effettuare chiamate e interagire con l’assistente AI. L’autonomia dichiarata raggiunge 12 ore con una singola ricarica, mentre la custodia inclusa aggiunge fino a ulteriori 48 ore.

La nuova proposta viene declinata in 23 combinazioni di colori e lenti, distribuite tra due stili Ray-Ban. Clubmaster riprende la caratteristica silhouette dal gusto retrò del marchio, mentre Burbank propone una forma rettangolare più classica. Entrambi i modelli sono compatibili con numerose prescrizioni ottiche.

Ray-Ban Meta Audio sarà disponibile dal 13 ottobre, mentre i preordini partono già da oggi con un prezzo iniziale di 349 dollari.

Ray-Ban Meta Gen 3 diventa più sottile e autonomo

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Accanto al nuovo modello audio arriva Ray-Ban Meta Gen 3, la nuova generazione degli occhiali AI più venduti al mondo secondo Meta. La tecnologia viene racchiusa in un design più sottile e confortevole, accompagnato da una maggiore autonomia e da un nuovo pulsante Action personalizzabile per accedere rapidamente a Meta AI.

La gamma comprende 27 combinazioni di colori e lenti. Tra le novità ci sono Aviator, Zena e Wayfarer, con quest’ultimo disponibile anche in una versione più grande. Aviator porta nell’ecosistema AI una delle silhouette più riconoscibili di Ray-Ban, mentre Zena introduce una montatura cat-eye dal carattere più marcato.

L’autonomia arriva fino a nove ore, un’ora in più rispetto alla generazione precedente. Anche in questo caso sono presenti terminali delle aste regolabili professionalmente, mentre il nuovo sistema con sei microfoni è progettato per ridurre di oltre il 90% il rumore di fondo durante chiamate e comandi vocali.

Sul fronte fotografico, Gen 3 integra una fotocamera da 12 MP e permette di registrare video in 3K Ultra HD. Una nuova funzione per le foto dinamiche consente inoltre di scegliere il fotogramma migliore. Come nelle generazioni precedenti, un LED integrato segnala alle persone vicine quando vengono scattate foto o registrati video. Entro la fine dell’anno arriverà inoltre il supporto alla registrazione e riproduzione Dolby Atmos, con acquisizione del suono spaziale a 360 gradi direttamente attraverso gli occhiali.

Ray-Ban Meta Gen 3 è già disponibile con prezzi a partire da 449 dollari.

Una nuova edizione Aviator e più Meta Glasses

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Per celebrare i 90 anni di Ray-Ban Aviator, Meta presenta anche una versione limitata con montatura Milky Beige e lenti marroni Transitions. Il design riprende elementi ispirati alla storia del modello e sarà proposto a partire da 579 dollari attraverso canali selezionati.

L’offerta Meta Glasses si amplia invece con i nuovi stili Capri e Nova, accompagnati da ulteriori possibilità di personalizzazione. Arriva anche una nuova colorazione Ivory per Meta Glasses by Kylie Jenner, basata sullo stile Starfire, con prezzi da 399 dollari.

La novità più particolare è la collaborazione con LISA, che porta sul mercato una collezione dedicata all’artista. Sono previste due versioni: Meta Adventurer LISA Edition, con montatura Moonlit Sky e lenti Blush, e Meta Capri LISA Edition, con montatura Eclipse cat-eye e lenti grigie. Entrambe supportano le prescrizioni e partono da 399 dollari. La personalizzazione viene ulteriormente ampliata con il programma Mix & Match, che permette di combinare montatura, lenti e colore della custodia nei Meta Lab store oppure online.

Tra le altre novità c’è Meta Fury, un’edizione limitata con montatura trasparente e lenti a specchio, e il nuovo Meta Adventurer con montatura nera, lenti grigie e custodia plug-in. Quest’ultimo parte da 249 dollari, è già disponibile in preordine e arriverà nei negozi il 23 ottobre. Meta sta inoltre estendendo la disponibilità internazionale dei propri occhiali. I Meta Glasses sono disponibili da oggi a Singapore, Corea del Sud, Messico ed Emirati Arabi Uniti, mentre il Brasile sarà aggiunto prossimamente.

Sul fronte Ray-Ban Meta, arrivano infine nuove colorazioni per le versioni Optics e ulteriori mercati internazionali. Tra quelli indicati per la disponibilità entro la fine dell’anno figurano Turchia, Polonia, Portogallo, Israele, Sudafrica, Indonesia, Thailandia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Malesia, Macao e Filippine. In Canada è invece già possibile ordinare Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics, Oakley Meta e Meta Glasses con lenti graduate direttamente attraverso Meta.com.

Fonte: TecnoAndroid