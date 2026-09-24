Apple Watch Series 12, watchOS 27.0.1 ferma i riavvii improvvisi

Chi indossa un Apple Watch Series 12 e nelle ultime settimane si è ritrovato l’orologio che si spegne e si riaccende da solo, magari più volte nella stessa giornata, può smettere di cercare colpe nel proprio setup. Il problema esiste, è stato confermato ed è già arrivata la correzione: si chiama watchOS 27.0.1 ed è scaricabile da oggi, insieme allo stesso rimedio per chi ha al polso un Apple Watch Ultra 4.

Le note di rilascio sono asciutte, quasi telegrafiche. Si limitano a dire che l’aggiornamento porta correzioni di bug per Apple Watch, compresa la sistemazione di un problema per cui l’orologio poteva riavviarsi in modo inaspettato. Nessuna funzione nuova, nessun ritocco all’interfaccia, nessun ritocco estetico. È una patch e basta, di quelle che nascono per tappare una falla segnalata a più riprese dagli utenti su Reddit e su altri forum.

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Cosa succedeva agli orologi colpiti dal bug

Credits: TecnoAndroid

Il difetto non riguardava tutti indistintamente, ed è proprio questo il motivo per cui all’inizio sembrava un caso isolato. Chi però ci è finito dentro ha raccontato una routine parecchio fastidiosa: l’orologio si riavviava a sorpresa, anche diverse volte nell’arco delle ventiquattro ore, senza un motivo apparente e senza una situazione ricorrente che aiutasse a capirne l’origine. Su un dispositivo pensato per stare al polso praticamente sempre, e per raccogliere dati in continuità, un comportamento del genere pesa più di quanto sembri.

Il punto è che i riavvii improvvisi non sono solo un inconveniente estetico o un piccolo intoppo software. Un orologio che si riavvia interrompe il flusso, e su modelli che fanno del monitoraggio continuo il loro biglietto da visita la faccenda diventa più delicata. Series 12 e Ultra 4 puntano forte sulle funzioni di salute, dal controllo cardiaco costante fino alle novità più recenti come Readiness e la rilevazione dell’HRV ogni 5 minuti. Un dispositivo costruito per tenere d’occhio l’utente 24 ore su 24 che decide di riavviarsi da solo è, come minimo, una contraddizione in termini.

Come installare watchOS 27.0.1 e chi lo riceve

Prima cosa da chiarire: l’aggiornamento è riservato esclusivamente ad Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. Chi possiede un modello precedente non troverà nulla da scaricare, perché watchOS 27.0.1 semplicemente non lo riguarda. Nessun allarme, quindi, per chi usa generazioni più vecchie.

Per procedere con l’installazione la strada è quella classica. Basta aprire l’app Watch su iPhone, entrare nella sezione Generali e poi toccare Aggiornamento software. Da lì il sistema mostrerà la versione disponibile e guiderà nel resto della procedura. Come sempre con gli aggiornamenti di watchOS conviene avere l’orologio abbastanza carico e vicino al telefono, giusto per evitare che il processo si interrompa a metà.

Chi non ha mai avuto a che fare con il bug può comunque installare la patch senza pensarci troppo, visto che si tratta di un intervento correttivo puro, senza modifiche al comportamento del sistema. Chi invece ha passato giorni a resettare, a scollegare e ricollegare l’orologio o a incolpare qualche app di terze parti, adesso ha finalmente una spiegazione ufficiale e un rimedio concreto.

Fonte: TecnoAndroid