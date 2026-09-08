Galaxy Z Fold 8, il display cede agli angoli: Samsung risponde

Il display interno di Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra sta facendo discutere per un comportamento che diversi possessori hanno definito quantomeno insolito, ovvero una sorta di cedimento dello schermo quando si preme in prossimità degli angoli. La sensazione, raccontata da chi ci ha messo le dita sopra, è quella di un pannello non perfettamente incollato alla scocca, con un affossamento leggero ma percepibile. Samsung però ha già risposto, e la sua versione dei fatti ribalta completamente la lettura più immediata del fenomeno.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla Corea del Sud, come accade quasi sempre quando si tratta di nuovi pieghevoli dell’azienda. Il numero di utenti coinvolti sembra tutto sommato contenuto, il che aveva alimentato l’ipotesi più logica, cioè un difetto di produzione concentrato magari nelle primissime partite uscite dalla fabbrica. Un’imprecisione di assemblaggio, insomma, di quelle che capitano quando un prodotto complesso entra in produzione di massa e le tolleranze non sono ancora del tutto sotto controllo.

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Samsung parla di scelta progettuale, non di errore

I rappresentanti ufficiali dell’azienda hanno tirato fuori quella che nel settore è ormai una linea di difesa classica, la formula per cui non si tratta di un bug ma di una funzionalità. Detta in modo più preciso, secondo Samsung quel micro cedimento agli angoli è una caratteristica progettuale voluta e studiata a tavolino. Il motivo starebbe in una speciale struttura ammortizzante collocata nelle aree esterne degli angoli dello schermo, pensata per aumentare la resistenza complessiva del pannello e proteggere meglio i componenti che stanno sotto.

Il ragionamento tecnico è abbastanza lineare. Quando viene applicata una pressione in punti molto specifici vicino ai bordi, la presenza di questa struttura può generare un movimento minimo del display, un abbassamento appena avvertibile al tatto e circoscritto a zone ben delimitate. Non riguarda quindi l’intera superficie dello schermo, ma solo quei settori dove l’ammortizzazione è stata inserita di proposito.

Perché quello spazio in più serve davvero

La funzione di questa soluzione, spiegano da Samsung, è ridurre l’impatto delle interferenze e delle sollecitazioni che possono verificarsi tra gli elementi interni del pannello. Un pieghevole a libro vive di equilibri delicati, con strati sottilissimi che si muovono a ogni apertura e chiusura, e lasciare un margine di gioco può evitare tensioni indesiderate. Per ottenere questo risultato alcune aree sono state progettate con uno spazio aggiuntivo, e quello spazio consente appunto un piccolo margine di movimento. Da qui la sensazione di depressione sotto il polpastrello, che nella logica dell’azienda non è un cedimento ma una valvola di sfogo meccanica.

Resta il fatto che una scelta del genere, per quanto motivata, si scontra con le aspettative di chi spende cifre importanti per un dispositivo di fascia altissima. La percezione di solidità, su prodotti di questo tipo, conta quanto le specifiche tecniche, e un pannello che si muove appena sotto la pressione delle dita tende a generare dubbi anche quando non c’è nulla di rotto. Il chiarimento arrivato dall’azienda punta proprio a spegnere quella diffidenza sul nascere, prima che le segnalazioni si moltiplichino oltre la cerchia ristretta dei primi acquirenti coreani.

Prezzi e disponibilità dei due pieghevoli

Sul fronte commerciale i due modelli sono già in circolazione con listini piuttosto variabili a seconda del rivenditore. Galaxy Z Fold 8 Ultra si trova online da Citycom a 1.289 euro, mentre Galaxy Z Fold 8 è proposto da GT Officine del Computer a 1.299 euro. Altri canali applicano cifre più alte, con Galaxy Z Fold 8 Ultra a 1.499 euro e Galaxy Z Fold 8 a 1.399 euro, oppure ancora Galaxy Z Fold 8 Ultra a 1.407 euro e Galaxy Z Fold 8 a 1.329 euro. La differenza tra le varie proposte, come si vede, arriva a superare i 200 euro sullo stesso modello.

L’aggiornamento sulla vicenda risale all’8 settembre 2026.