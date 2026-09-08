Karahan Tepe, statua di 11.000 anni con un uomo sul leopardo

Una statua di circa 11.000 anni che raffigura una figura umana a cavallo di un leopardo è emersa dagli scavi di Karahan Tepe, uno degli insediamenti umani più antichi mai portati alla luce. Un oggetto insolito, difficile da incasellare, che aggiunge un tassello bizzarro a un sito che di stranezze ne ha già regalate parecchie. E che, come spesso accade in archeologia, solleva più domande di quante ne risolva.

L’immagine, di per sé, colpisce. Un essere umano sopra un grande felino, scolpito nella pietra da mani che lavoravano millenni prima della scrittura, prima della ruota, prima di qualsiasi cosa siamo abituati a considerare “civiltà”. Non un graffito frettoloso, ma una scultura pensata, voluta, realizzata da qualcuno che aveva in testa un’idea precisa e gli strumenti per tradurla in materia.

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Un ritrovamento che complica il quadro di Karahan Tepe

Il punto interessante è proprio questo, la scena rappresentata non somiglia a niente di scontato. Un uomo che cavalca un leopardo non è una scena di caccia, non è la solita raffigurazione di prede e cacciatori che ci si aspetterebbe da comunità di quel periodo. È qualcosa d’altro, forse simbolico, forse legato a un racconto, a una credenza, a un rituale di cui non conosciamo nemmeno il vocabolario di base.

Karahan Tepe appartiene a quella categoria ristretta di luoghi che hanno costretto gli studiosi a rivedere le proprie certezze sul passaggio dalla vita nomade a quella stanziale. Ogni nuova statua recuperata dal terreno funziona come una parola isolata trovata in una lingua morta, indica che esisteva un discorso complesso, ma non basta a ricostruirlo per intero.

E allora ci si ritrova davanti a un paradosso curioso. Più materiale emerge dagli scavi, più il quadro complessivo appare articolato e sfuggente. Le persone che vivevano lì avevano evidentemente una vita simbolica ricca, popolata da figure animali e umane intrecciate tra loro in modi che oggi risultano enigmatici.

Perché un uomo sopra un felino

Le interpretazioni possibili sono diverse e nessuna, al momento, può dirsi definitiva. Il rapporto tra esseri umani e animali predatori è un tema che attraversa buona parte dell’arte preistorica conosciuta, ma la posizione di dominio o di alleanza suggerita da questa figura umana sopra il felino resta particolare. Potrebbe alludere a un potere, a una trasformazione, a un personaggio mitico. Potrebbe anche significare qualcosa di completamente diverso, sfuggito a categorie moderne.

Vale la pena ricordare quanto sia distante nel tempo tutto questo. Undicimila anni sono un abisso. Le società che hanno prodotto questi oggetti non lasciavano testi, non lasciavano istruzioni per l’uso. Restano soltanto pietre lavorate, disposizioni di ambienti, tracce materiali che gli archeologi devono interrogare con pazienza.

La scoperta si inserisce in un contesto già ricco di elementi anomali, che negli ultimi anni hanno reso questo insediamento uno dei punti di riferimento per chi studia le origini della vita comunitaria organizzata. Ogni ritrovamento sposta leggermente l’asse della discussione, obbligando a rimettere in fila ipotesi che sembravano solide.

Quello che è certo, per ora, è la presenza fisica dell’oggetto. Una scultura antica di undicimila anni, un essere umano, un grande felino, e un significato che continua a restare fuori portata.