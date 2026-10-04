EA Sports prepara un AAA free to play? L’indizio da Shanghai

Electronic Arts firma ogni anno una lunga serie di videogiochi, ma il marchio che più di tutti ne ha costruito la fama resta EA Sports, la divisione dedicata ai titoli sportivi come FC, Madden NFL e UFC. Proprio da questo ramo dell’azienda arriva ora un indizio piuttosto interessante, perché la casa sembra al lavoro su un nuovo progetto AAA free to play pensato come live service. In pratica si tratterebbe di una produzione gratuita di alto profilo, destinata a ricevere aggiornamenti e supporto costante nel tempo.

Le serie sportive dell’editore americano sono già dei veri successi a livello mondiale e vendono milioni di copie a ogni nuova stagione. Eppure lo spazio per allargare il proprio pubblico non manca mai e a quanto pare EA Sports avrebbe individuato la strada giusta proprio nel modello gratuito supportato nel lungo periodo, una formula che negli ultimi anni ha cambiato parecchio il modo di concepire i giochi online.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un annuncio di lavoro dallo studio di Shanghai

A svelare l’esistenza del progetto non è stato un annuncio ufficiale ma una semplice offerta di lavoro pubblicata dallo studio di Shanghai. La sede cinese sta cercando un Client Engineer, cioè un programmatore che si occupi della parte del gioco che gira direttamente sui dispositivi dei giocatori. Il dettaglio curioso riguarda la storia del team coinvolto, che da sempre si concentra sui titoli per dispositivi mobile. Questo però non significa automaticamente che il nuovo gioco arriverà soltanto su smartphone e tablet. Nulla vieta che possa sbarcare anche su altre piattaforme, o comunque non in via esclusiva sul fronte mobile.

Per inquadrare meglio la realtà di cui si parla basta dare un’occhiata alla descrizione presente sul sito ufficiale dell’azienda. Lì si legge che EA China ospita diverse organizzazioni chiave del gruppo, tra cui EA SPORTS FC Mobile Shanghai Studio, EA Create, EA Digital Platform (EADP), Great China Publishing, Partnered Development Group (PDG), Quality, Verification & Standards (QVS) e Data and Analytics (DnA). Si tratta di un team internazionale e collaborativo che offre l’opportunità di lavorare sulle proprietà intellettuali più importanti della compagnia, come EA SPORTS FC, Plants vs. Zombies e Need for Speed.

Cosa si sa del nuovo titolo di EA Sports

Le informazioni concrete sul gioco AAA sono ancora pochissime. L’annuncio specifica che lo studio è alla ricerca di una figura capace di offrire funzionalità di alta qualità e supporto live service per un titolo online AAA free to play. Non viene indicato il genere, né lo sport protagonista, né tantomeno un nome o una finestra di uscita. Il quadro che emerge è quello di una produzione ambiziosa, con un budget evidentemente importante e un’impostazione pensata per durare nel tempo grazie ad aggiornamenti continui.

Per capire davvero di cosa si tratti bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Electronic Arts oppure qualche fuga di notizie che aggiunga altri tasselli al mosaico. Al momento l’unica certezza è che il progetto esiste e che lo studio di Shanghai sta ampliando la squadra per portarlo avanti. Nel frattempo, sul fronte delle produzioni già disponibili, EA Sports FC 27 per ora non riceverà alcuna modifica al bilanciamento del gameplay.

Fonte: TecnoAndroid