Caricatore Baseus 45W, confezione doppia a 26,15€ su Amazon

Il caricatore Baseus USB C da 45W in confezione doppia scende a 26,15€ su Amazon e tocca così il prezzo più basso mai registrato per questo bundle. Dentro la scatola ci sono due alimentatori compatti basati su tecnologia GaN, pensati per chi vuole una postazione di ricarica rapida a casa e un’altra in ufficio o in valigia senza svuotare il portafoglio. Fino a poco tempo fa mettere insieme due caricabatterie di questo livello a una cifra simile sembrava un compromesso quasi impossibile. Questa volta invece i conti tornano, e pure piuttosto bene.

Baseus 45W, potenza GaN in formato tascabile

Il cuore dell’alimentatore è il chip GaN6, una soluzione che consente di raggiungere un’efficienza di conversione energetica del 92% e riduce parecchio il calore disperso rispetto ai classici modelli al silicio. Tradotto in termini pratici, il dispositivo risulta tra il 40 e il 46% più piccolo dei caricabatterie tradizionali e trova posto in qualsiasi tasca di zaino o borsa senza rubare spazio prezioso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul piano delle prestazioni il caricatore Baseus sfrutta i protocolli PD 3.0 e PPS per erogare fino a 45W sulla singola porta USB C. I numeri aiutano a capire di cosa si parla. In 30 minuti iPhone 17 Pro arriva al 70%, iPhone 16 si ferma al 56% e Galaxy S24 raggiunge il 61% nello stesso intervallo di tempo. Chi possiede uno smartphone Samsung e punta a sfruttare fino in fondo la Super Fast Charge 2.0 deve però tenere presente un dettaglio non da poco. Serve un cavo da 5A, che non sempre viene garantito da quello da 1 metro incluso nella confezione.

Sicurezza, compatibilità e l’unico vero difetto

Anche il capitolo protezioni è stato curato con attenzione. L’alimentatore integra sistemi contro surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, vanta la certificazione TÜV Rheinland e una garanzia dichiarata di 24 mesi. A completare il quadro ci pensano il raffreddamento al grafene e un monitoraggio capace di rilevare 720.000 variazioni ogni ora, dotazioni che raramente si incontrano in questa fascia di prezzo.

La compatibilità è ampia grazie al supporto multiprotocollo, che oltre a PD 3.0 e PPS comprende anche QC 3.0, FCP, SCP e AFC. Il doppio caricatore lavora senza problemi con i modelli da iPhone 12 fino a iPhone 17 e con la serie Galaxy da S20+ fino a Galaxy S25 Ultra. Si estende inoltre a iPad, MacBook, Surface, ThinkPad e Dell XPS. Le due unità identiche nella confezione rappresentano una comodità concreta per chi divide le giornate tra casa e ufficio, mentre le dimensioni contenute evitano di intasare le prese multiple.

C’è però un neo da mettere in conto. La spina non è pieghevole, un particolare che chi viaggia spesso con questo genere di accessori farà bene a valutare prima dell’acquisto.

Sconto Baseus 45W, il prezzo del doppio caricatore

Di listino la confezione da due pezzi costa normalmente 35,99€. Con l’offerta attuale su Amazon il prezzo scende a 26,15€, con uno sconto del 27% che si traduce in un risparmio diretto di quasi 10 euro. Si tratta della cifra più bassa mai vista per questo bundle, e la promozione potrebbe chiudersi da un momento all’altro o terminare con l’esaurimento delle scorte. La disponibilità del caricatore Baseus è confermata direttamente su Amazon, con spedizione rapida per chi ha già un abbonamento Prime.

Fonte: TecnoAndroid