Zelda Ocarina of Time sfida GTA VI: Nintendo punta sul remake

Nel novembre 2026 l’industria dei videogiochi ha trovato finalmente qualcuno disposto a mettersi di traverso sulla strada di GTA VI, e la sorpresa è che non si tratta di un colosso occidentale con una nuova proprietà intellettuale da miliardi. Non Electronic Arts, non Ubisoft, non Microsoft, nemmeno Sony. A raccogliere il guanto è Nintendo, che però lo fa con un gioco del 1998. L’ironia è evidente, e forse anche una certa dose di dramma.

Mentre Rockstar prepara il kolossal che da anni assorbe attenzione, budget e ossigeno mediatico, gli altri editori sembrano essersi disposti ordinatamente sul marciapiede, in attesa che il traffico si calmi. Nessuno ha voglia di attraversare la strada proprio nel momento in cui passa GTA VI. Nintendo invece prende un titolo come Ocarina of Time, gli dà una lucidata, rifà la grafica e spinge Link dritto verso il camion.

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Un capolavoro del Nintendo 64 contro il gioco più atteso del decennio

La cosa curiosa è che l’operazione potrebbe anche funzionare. Il remake ha generato un entusiasmo autentico, di quelli che non si comprano con le campagne marketing. Eppure, a guardarlo bene, non c’è quasi nulla di nuovo nell’idea di fondo. Si tratta di un capolavoro già giocato, già celebrato, già sviscerato per quasi trent’anni. È esattamente il contrario dell’innovazione. È l’industria che apre il cassetto, trova il servizio buono della nonna e decide che forse è ancora la cosa migliore da mettere in tavola quando arrivano gli ospiti importanti.

Non c’è ingenuità in tutto questo. Nintendo sa perfettamente cosa sta facendo, e lo sa da tempo. Zelda non è più soltanto una serie di videogiochi, è diventata un patrimonio culturale da amministrare con attenzione, quasi come un bene di famiglia. Il remake, il film, il merchandising. Tutto tiene insieme un ecosistema che si autoalimenta e che non ha più bisogno di stupire per restare rilevante.

Link non deve più inventare il futuro

Ed è qui che la faccenda diventa interessante. A Link non viene più chiesto di immaginare il futuro del medium, come accadeva ai tempi in cui Ocarina of Time ridefiniva il concetto stesso di avventura tridimensionale. Il compito adesso è un altro, più prosaico e più redditizio, rendere fruttuoso il passato. Trasformare la memoria collettiva in un prodotto che continua a vendere, generazione dopo generazione di console.

In un settore che ogni anno annuncia con enfasi la prossima rivoluzione, con conferenze stampa, trailer cinematografici e promesse di cambiamento epocale, il rivale più stimolante del titolo più atteso del decennio finisce per essere un’avventura nata ai tempi del Nintendo 64. Una macchina che oggi molti giocatori conoscono solo per sentito dire, o attraverso i racconti di chi c’era.

Coraggio oppure paura degli altri

Resta da inquadrare cosa racconti davvero questa mossa sullo stato di salute del comparto. La lettura più immediata vede in Nintendo l’unica azienda con abbastanza sicurezza di sé da non temere il confronto diretto con GTA VI. Ma esiste anche una seconda chiave, forse più scomoda. Il calendario si è svuotato attorno a Rockstar perché tutti gli altri hanno preferito togliersi dai piedi, rimandare, aspettare tempi migliori. Forse non è Nintendo ad avere avuto coraggio. Forse sono tutti gli altri ad avere avuto paura.

Fonte: TecnoAndroid