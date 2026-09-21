Dynasty Warriors 3 Remastered: demo gratis su Switch 2

Chi aspettava un ritorno sui campi di battaglia dei Tre Regni ha una data da segnare: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered arriva in prova gratuita su Switch 2 dal 24 settembre 2026, una settimana esatta prima del debutto della versione completa. Koei Tecmo ha scelto la formula classica della demo anticipata, quella che permette di mettere le mani sul gioco senza spendere nulla e farsi un’idea prima dell’acquisto vero e proprio, fissato per il 1° ottobre 2026.

La riedizione rimette in circolo il terzo capitolo della serie insieme alla sua espansione, in un pacchetto unico e con una veste grafica rifatta. Non si tratta quindi solo del gioco base riproposto tale e quale, ma di un’operazione che recupera anche tutto il materiale aggiuntivo uscito all’epoca. Per chi non ha mai toccato un musou, il concetto è semplice: un combattente contro mille avversari, su mappe enormi, con un pizzico di gestione tattica che tiene insieme il tutto.

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Cosa c’è dentro la Complete Edition e quando arriva l’online

Il roster conta oltre 40 ufficiali giocabili, tutti presi dall’universo dei Tre Regni, e le battaglie mantengono quella struttura su vasta scala che ha reso riconoscibile la saga. Accanto al capitolo principale trova spazio Xtreme Legends, l’espansione che ai tempi aggiunse storie inedite per sette ufficiali, tra cui Lu Bu, Meng Huo e Yuan Shao. Dentro ci sono anche la personalizzazione delle guardie del corpo, armi nuove e quattro tipi di modalità sfida, tutto materiale che rientra in questa riedizione senza tagli.

Sul fronte multigiocatore la situazione è un po’ particolare e vale la pena chiarirla subito. Al lancio la Complete Edition Remastered offre il multiplayer locale offline a schermo condiviso, quello sul divano di sempre. Il gioco online in due, invece, non ci sarà da subito: Omega Force ha confermato un aggiornamento gratuito successivo all’uscita, previsto per gennaio 2027, che aggiungerà proprio la componente via rete. Un intervento separato, insomma, che arriverà qualche mese dopo l’uscita autunnale.

Perché questo capitolo pesa nella storia della serie

Il terzo episodio non è un capitolo qualsiasi nella traiettoria di Dynasty Warriors. Fu quello che introdusse gli attacchi True Musou, il gioco simultaneo per due partecipanti e il sistema di crescita degli ufficiali, tre elementi diventati poi ricorrenti nei titoli successivi. Non a caso fu anche il primo capitolo del franchise a superare il milione di copie vendute, un risultato commerciale arrivato proprio in concomitanza con l’ingresso di queste meccaniche nella formula della saga.

Il fatto che la demo sia esclusiva della console Nintendo di nuova generazione non è casuale. A giugno Koei Tecmo aveva già comunicato la cancellazione della versione pensata per la prima Switch, lasciando quindi il campo alla sola edizione per la macchina più recente. Una scelta che riduce le opzioni per chi possiede ancora il modello originale, ma che permette di concentrare il lavoro su un hardware più capace, utile quando in campo ci sono centinaia di soldati contemporaneamente.

Su Switch 2 la serie è già rappresentata da Dynasty Warriors Origins, che ha portato il marchio sulla console in una versione moderna e con una struttura narrativa più curata. L’arrivo della remaster del terzo capitolo affianca quindi un titolo recente a uno storico, offrendo due approcci diversi allo stesso universo narrativo. La prova gratuita del 24 settembre 2026 servirà da assaggio per capire come si comporta il vecchio classico dopo il restyling tecnico, con il lancio completo fissato una settimana dopo e l’aggiornamento per il gioco online in programma a gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid