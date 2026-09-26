La verifica dell’età su Discord è ufficialmente partita, con un rollout globale che riguarda tutti gli utenti della piattaforma e che arriva dopo mesi di discussioni piuttosto accese. Il sistema, però, non è più quello annunciato all’inizio: la versione che sta arrivando adesso è stata rivista, alleggerita e soprattutto ripensata per non chiedere alle persone di mostrare la faccia a una fotocamera o caricare la scansione di un documento.

Il punto di partenza era un altro. A febbraio Discord aveva presentato un meccanismo basato su scansione facciale o invio di documenti d’identità, e la reazione della community era stata immediata e parecchio rumorosa. Le preoccupazioni sulla privacy avevano un fondamento concreto, visto il data breach del 2025, quando un fornitore esterno aveva esposto le foto dei documenti di circa 70.000 utenti. Da lì il rinvio, accompagnato dalla promessa di cambiare approccio.

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Come funziona il nuovo sistema di Discord

Il meccanismo che ha iniziato il rollout questa settimana classifica automaticamente gli utenti in tre gruppi: adulto (18+), teenager (13-17) oppure non confermato. Per farlo, Discord si affida a una serie di segnali dell’account, cioè elementi come l’anzianità del profilo, il tipo di server frequentati, le interazioni pubbliche e altri indicatori che non toccano i contenuti privati. Niente analisi di messaggi, chiamate o file condivisi, quindi. La piattaforma sostiene che l’accuratezza del modello sia paragonabile a quella dei sistemi biometrici, ma senza raccogliere dati sensibili. Il numero che più di tutti racconta la portata del cambiamento è 90. Discord stima infatti che al 90% degli utenti non verrà chiesto nulla, perché la classificazione avverrà in automatico e in silenzio. Chi viene riconosciuto come adulto continua a usare la piattaforma esattamente come prima, senza passaggi extra, senza schermate da superare.

Cosa cambia per i profili teenager

Discorso diverso per chi finisce nel gruppo dei minorenni. Gli account classificati come teenager ricevono una serie di protezioni aggiuntive che agiscono su più fronti: filtri per i contenuti sensibili, limitazioni all’accesso ai canali +18, messaggi provenienti da utenti non amici instradati in una casella separata e profili visibili solo a contatti fidati o all’interno di server ristretti. Una struttura pensata per ridurre le possibilità di contatto indesiderato più che per bloccare l’uso dell’app.

Può capitare, ovviamente, che il sistema sbagli. Un adulto finito per errore nella categoria teenager ha comunque diversi modi per correggere la situazione, tutti rigorosamente non biometrici. Si può confermare l’età tramite carta di credito, oppure condividere il dato già presente su Apple App Store o Google Play, o ancora ricorrere al Google Wallet ID Pass e al sistema AgeKey di k‑ID. In ognuno di questi casi Discord riceve soltanto un segnale di verifica, mentre i fornitori coinvolti sono tenuti a cancellare immediatamente i dati caricati, senza conservarli e senza riutilizzarli per altri scopi.

Dove controllare la propria classificazione

Chi è curioso di sapere in quale gruppo è stato inserito può verificarlo già adesso. Il percorso è semplice e passa dalle impostazioni personali: basta aprire User Settings, poi Account e infine la sezione Account Info, dove compare la classificazione assegnata. Nessuna notifica particolare, nessun avviso invadente, il dato è lì e si consulta in pochi secondi.

La scelta di Discord segue una logica precisa: spostare il peso della verifica dalle spalle degli utenti a quelle del sistema, lasciando i controlli manuali come eccezione e non come regola. Un’inversione rispetto all’impostazione iniziale, che invece partiva dal presupposto opposto, cioè chiedere a tutti una prova documentale o biometrica prima di concedere l’accesso completo.

Fonte: TecnoAndroid