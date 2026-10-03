Digimon Story: Time Strangers al minimo storico: ora costa 49,99€

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Digimon Story: Time Strangers ha finalmente un buon motivo per farlo, perché su Amazon il gioco è appena sceso al suo minimo storico. La promozione attualmente attiva applica uno sconto del 29% e fa scendere il prezzo complessivo a 49,99€, la cifra più bassa mai registrata finora per questo titolo sulla piattaforma di commercio elettronico.

Non si tratta quindi di un taglio simbolico di pochi euro ma di una riduzione concreta, di quelle che spesso fanno la differenza tra rimandare l’acquisto e decidere di premere il pulsante. L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina dedicata al prodotto, dove il prezzo scontato risulta già applicato senza bisogno di codici o passaggi aggiuntivi. Per gli appassionati della saga, o anche solo per chi è curioso di avvicinarsi a questo universo, l’occasione arriva nel momento in cui il titolo diventa decisamente più accessibile rispetto al passato.

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Un viaggio attraverso il tempo alla ricerca della verità

Il cuore di Digimon Story: Time Strangers è un’avventura che si muove attraverso il tempo e le dimensioni, con un obiettivo tanto semplice da enunciare quanto complesso da raggiungere, ovvero scoprire la verità che si nasconde dietro la fine del mondo. Una premessa narrativa piuttosto ambiziosa, che promette di tenere il giocatore incollato allo schermo ora dopo ora.

Lungo il percorso il protagonista incrocia una serie di personaggi unici, ognuno con la propria storia alle spalle. Le loro vicende e soprattutto le loro scelte non fanno solo da contorno ma contribuiscono attivamente a definire il destino del protagonista e lo sviluppo degli eventi. Praticamente la trama non scorre su binari del tutto fissi ma prende forma anche grazie alle decisioni di chi si incontra strada facendo, un aspetto che dà peso ai rapporti tra i personaggi.

Iliad, il Mondo Digitale da esplorare

L’azione si divide tra due realtà ben distinte. Da una parte c’è il mondo degli esseri umani, dall’altra Iliad, il Mondo Digitale popolato dai Digimon. Il gioco consente di esplorare un universo virtuale molto vario, composto da zone diverse tra loro e arricchito da elementi interattivi, dettagli curati con attenzione e incarichi speciali da portare a termine.

L’esplorazione diventa così uno strumento per scoprire porzioni sempre nuove del mondo digitale, in un’esperienza che mette continuamente in comunicazione le due dimensioni. Il passaggio tra realtà umana e universo dei Digimon non resta un semplice espediente di trama ma rappresenta una parte integrante del modo in cui l’avventura viene vissuta, con i due piani che si intrecciano di continuo.

Combattimenti a turni e oltre 450 creature

Sul fronte del gameplay il titolo punta su un sistema di combattimento a turni dal ritmo dinamico, capace di unire la pianificazione strategica alle meccaniche di evoluzione tipiche della serie. Ogni scontro richiede quindi di ragionare sulle mosse da compiere ma anche su come far crescere e trasformare le proprie creature nel corso della partita.

A rendere il tutto ancora più interessante c’è una rosa di oltre 450 Digimon tra cui scegliere. Le opzioni di personalizzazione sono numerose e permettono di creare e allenare una squadra su misura, pensata per affrontare le diverse sfide che il gioco propone lungo il cammino. Un roster di queste dimensioni lascia parecchio spazio alla sperimentazione, con la possibilità di costruire formazioni molto differenti tra loro a seconda delle situazioni da affrontare. Al momento Digimon Story: Time Strangers è acquistabile su Amazon a 49,99€ grazie allo sconto del 29%, il prezzo più basso mai visto per il gioco.

Fonte: TecnoAndroid