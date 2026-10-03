Google Telefono: la scheda Contatti potrebbe tornare in basso

Google si prepara a correggere una delle scelte più discusse del recente restyling di Google Telefono, riportando la scheda Contatti nella barra di navigazione dopo averla spostata in un menù laterale. Parliamo dell’app predefinita per le chiamate sugli smartphone Made by Google, che ormai viene adottata sempre più spesso anche da altri produttori Android privi di una soluzione proprietaria. Una modifica apparentemente piccola, ma che riguarda un gesto quotidiano per milioni di persone.

Cosa è cambiato con il redesign Material 3 Expressive

Per capire il senso di questo possibile ritorno bisogna fare un passo indietro. A giugno 2025 Google ha annunciato il nuovo look in stile Material 3 Expressive per la sua applicazione dedicata alle telefonate. Come da tradizione, la versione rinnovata è arrivata prima nelle mani dei beta tester e soltanto verso la fine di agosto 2025 è stata distribuita a tutti gli utenti.

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Il pacchetto di novità era piuttosto corposo. Sono comparse le Card di chiamata, nuovi gesti per rispondere alle telefonate in arrivo e un aspetto grafico rivisto in buona parte delle schermate. Accanto a queste aggiunte, però, c’è stata anche una riorganizzazione che non è passata inosservata. Il Tastierino è finito direttamente nella barra di navigazione, mentre da quella stessa barra sono sparite le schede dedicate ai Contatti e ai Preferiti.

I due elementi hanno avuto destini diversi. I Preferiti sono rimasti visibili sotto forma di carosello a scorrimento orizzontale nella parte alta dell’interfaccia, con la possibilità di nasconderlo. La rubrica invece è stata relegata tra le voci del menù hamburger, quello che si apre toccando il pulsante con le tre linee orizzontali in alto a sinistra. Una collocazione meno immediata, che per molti ha significato un tocco in più ogni volta che serviva cercare un numero.

La scheda Contatti pronta a tornare al suo posto

Qualcosa però sembra muoversi. Analizzando la versione 240.0 beta di Google Telefono, un noto insider ha individuato tracce concrete del lavoro che il team di sviluppo sta portando avanti per riportare la scheda Contatti nella barra di navigazione. Il nuovo posizionamento sarebbe tra Home e Tastierino, quindi in una zona facilmente raggiungibile con il pollice.

Una conseguenza logica di questo ripristino riguarda proprio il menù laterale. Con la rubrica di nuovo a portata di mano nella parte bassa dello schermo, la sua presenza anche tra le voci del menù hamburger diventerebbe inutile. Per questo motivo Google dovrebbe eliminarla da lì, facendo scendere a tre le opzioni disponibili in quell’elenco.

Sulle tempistiche non ci sono ancora indicazioni precise. Al momento non si sa quando questa modifica, che potrebbe risultare gradita a parecchi utenti, verrà effettivamente distribuita. Secondo quanto emerso dall’analisi, però, tutto sembra già funzionare correttamente, un segnale che lascia pensare a un rilascio non troppo lontano.

Come aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

Chi vuole scaricare o aggiornare Google Telefono su uno smartphone Android può farlo passando dal Google Play Store. Una volta aperta la pagina dell’applicazione basta selezionare Installa, se l’app non è ancora presente sul dispositivo, oppure Aggiorna, se è già installata e c’è una versione più recente disponibile.

Per mettere le mani sulle funzioni in arrivo prima degli altri esiste il Programma Beta dell’app, a cui è possibile iscriversi dalla pagina dedicata. Quando i posti disponibili risultano esauriti, resta comunque la strada dell’installazione manuale del pacchetto APK della versione di prova.

Fonte: TecnoAndroid