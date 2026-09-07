Galaxy Watch 9: Samsung introduce gli aggiornamenti senza spegnimento

Chi possiede un Galaxy Watch 9 ha notato qualcosa di strano, in senso buono, al primo aggiornamento firmware arrivato dopo il lancio: l’orologio non si è mai spento, non ha mostrato la solita barra di caricamento infinita, non ha costretto a mettere da parte il polso per qualche minuto. Il pacchetto si è scaricato e installato in background, con il dispositivo perfettamente utilizzabile durante tutta l’operazione. Una modifica non banale nel modo in cui lo smartwatch gestisce il software, e Samsung non ne aveva fatto parola con nessuno.

La funzione ha un nome preciso, seamless update, e nel mondo Android non è affatto una novità assoluta. Esiste dai tempi di Nougat, anche se le implementazioni sono state applicate a macchia di leopardo, con produttori che l’hanno adottata subito e altri che l’hanno ignorata per anni. Samsung stessa l’aveva già portata sugli smartphone, prima su Galaxy A55 e poi sulla serie S25. Il passaggio agli indossabili, però, è arrivato solo ora, e Galaxy Watch 9 diventa così il primo smartwatch dell’azienda coreana a supportarla.

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Cosa cambia davvero durante l’installazione

La differenza si capisce mettendo i due sistemi uno accanto all’altro. Con un aggiornamento tradizionale il dispositivo va offline per tutto il tempo dell’installazione e pretende un riavvio completo prima di tornare operativo. Un fastidio piccolo, ma ricorrente, moltiplicato per ogni patch di sicurezza mensile. Con i seamless update la maggior parte del lavoro avviene mentre l’orologio continua a funzionare normalmente, e resta soltanto un breve riavvio finale, decisamente meno invasivo.

Nessuna rivoluzione, chiaramente. Ma è esattamente quel tipo di miglioramento che si nota ogni volta che compare la notifica di un nuovo firmware, e che dopo un anno di utilizzo fa la differenza sulla percezione complessiva del prodotto.

Il dettaglio curioso è che la funzione non compare da nessuna parte nella comunicazione ufficiale. Non nelle specifiche tecniche di Watch 9, non nel changelog dell’aggiornamento. Sono stati gli utenti a scoprirla da soli, semplicemente installando il pacchetto e accorgendosi che l’orologio rispondeva ancora ai comandi. Il primo update distribuito pesa circa 193 MB e porta con sé la patch di sicurezza del 5 agosto 2026.

Chi resta fuori e chi potrebbe rientrare

Qui arriva la parte meno piacevole per chi ha un Galaxy Watch di generazione precedente. I seamless update non si possono aggiungere via software, perché dipendono dall’architettura hardware e dal modo in cui è organizzata la memoria interna del dispositivo. Tradotto: chi possiede un Watch 6 o un Watch 7 non vedrà mai questa funzione comparire sul proprio polso, nemmeno con l’arrivo di One UI 9 Watch. Nessuna patch, nessun trucco, nessuna beta salvifica.

Discorso diverso per Galaxy Watch Ultra 2, presentato in contemporanea con Watch 9 e con ogni probabilità costruito sulla stessa base architetturale. Le premesse ci sono tutte, ma per avere una conferma bisognerà attendere il suo primo aggiornamento firmware. Sui modelli LTE, tra l’altro, i rilasci tendono a slittare un po’ più del solito, per via del lavoro aggiuntivo di validazione richiesto dagli operatori telefonici.

Nessuno comprerà un Galaxy Watch 9 al posto di un concorrente per via degli aggiornamenti in background, questo è evidente. Ma è il genere di raffinamento silenzioso che rende un dispositivo più sopportabile nel tempo, uno di quelli che funzionano meglio proprio quando nessuno se ne accorge. Che Samsung abbia scelto di non pubblicizzarlo affatto, lasciando che fossero i possessori dell’orologio a inciamparci per caso, resta il dato più singolare di tutta la vicenda.