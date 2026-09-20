DAZN Family a 49,99 euro al mese: l’offerta per gli ex clienti

Chi ha lasciato DAZN nei mesi scorsi potrebbe trovarsi in casella di posta una proposta piuttosto interessante sul piano DAZN Family, l’abbonamento che consente di guardare i contenuti in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi collegati a due reti internet diverse. La promozione taglia il prezzo per dodici mesi e viene presentata con un oggetto che non lascia spazio a dubbi: “Solo per te: risparmia oltre 140 euro con DAZN Family!”.

Si tratta di una campagna via email rivolta soltanto ad alcuni ex clienti selezionati della piattaforma, quindi non è un’offerta aperta a tutti. L’unico modo per aderire è passare dalla pagina dedicata raggiungibile tramite il link contenuto nel messaggio, e c’è una scadenza: domenica 20 settembre 2026, salvo eventuali proroghe. L’offerta non è condivisibile né cedibile, e può essere attivata solo da chi paga con carta di credito, carta di debito oppure PayPal.

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Quanto si risparmia con la promo DAZN Family

La formula prevista è quella dell’abbonamento annuale con pagamento dilazionato in dodici mensilità. Il prezzo scontato è di 49,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tutta la durata del periodo promozionale. Allo scadere dell’anno l’abbonamento prosegue al prezzo di listino in vigore in quel momento, che oggi è pari a 61,99 euro al mese, salvo disdetta. Sulla pagina dell’iniziativa il risparmio viene quantificato in 144 euro complessivi, con la promessa di vedere tutta la Serie A Enilive e il resto dello sport targato DAZN.

Il piano Family, va ricordato, permette la visione simultanea su quattro dispositivi ripartiti su due reti internet differenti, con un massimo di due dispositivi per ciascuna rete. Nel frattempo, dal 17 al 20 settembre 2026, è attiva anche un’altra promozione destinata ai nuovi clienti, questa volta sul piano Full annuale con pagamento dilazionato, proposta in queste ore anche a chi possiede un account DAZN senza abbonamenti attivi.

Come funziona il rinnovo e la disdetta

Il contratto annuale con pagamento dilazionato dura un anno a partire dalla data di attivazione e si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non arrivi una disdetta prima della scadenza. Il meccanismo è sempre lo stesso: dodici rate mensili a un costo più basso rispetto al corrispondente abbonamento mensile. Per fermare il rinnovo automatico basta entrare nell’area “Il mio account” e cliccare su “Non voglio rinnovare”, mentre chi paga tramite Google Pay deve procedere dal Google Play Store.

Le condizioni contrattuali aggiornate al 2 gennaio 2024 stabiliscono che la richiesta di recesso può essere presentata in qualsiasi momento prima della scadenza dell’abbonamento, ma diventa effettiva solo al termine dell’anno, con accesso al servizio garantito fino a quella data. Dal 17 luglio 2026, inoltre, chi sottoscrive un abbonamento DAZN ha a disposizione il diritto di ripensamento: entro 14 giorni dall’attivazione si può recedere ottenendo il rimborso di quanto non fruito. Trascorso quel periodo, valgono le regole ordinarie legate al tipo di piano scelto.

Tutto lo sport incluso nel pacchetto

Con il piano Family si accede all’intero catalogo di DAZN Italia. Sul fronte calcio significa tutta la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, tutta la Serie BKT fino alla 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029, la Copa del Rey, alcune partite di Liga Portugal Betclic fino al 2028, Jupiler Pro League ed Emirates FA Cup fino alla stagione 2027/2028, oltre alla Serie A Women Athora fino alla 2026/2027 e ai canali tematici come Radio TV Serie A, Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style, AS Roma TV e Red Bull TV, più i contenuti FIFA+.

C’è poi il volley con Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour, CEV Champions League fino al 2029, gli Europei del 2026 e del 2028, SuperLega, Serie A1 femminile e il Mondiale 2027. Spazio anche a basket spagnolo ed eventi FIBA fino al 2029, ATP Challenger Tour, NFL, LIV Golf e boxe. Dall’ottobre 2023 gli abbonati possono usufruire anche del Pay Per View, usato soprattutto per gli sport da combattimento e più di recente per altri eventi come le amichevoli precampionato di Serie A.

Inclusi di base Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, ma solo con il piano Family arrivano senza costi aggiuntivi tutti i canali Eurosport, compresi i quattro extra. Non esiste più un limite al numero di dispositivi registrabili sull’account, restano valide solo le limitazioni sulla visione in contemporanea. Su decoder Sky, infine, sono disponibili i canali satellitari DAZN 1 e DAZN 2 attivando l’opzione DAZN su Sky a 10 euro al mese, da aggiungere al costo dell’abbonamento Full o Family.

Fonte: TecnoAndroid