The Last of Us 3 chiude la serie HBO nel 2027

The Last of Us chiuderà i battenti nel 2027 con la terza stagione, e stavolta la conferma arriva dal vertice di HBO. Casey Bloys, presidente e amministratore delegato dell’emittente, ha parlato del futuro della serie subito dopo l’ultima tornata di premi Emmy e ha messo nero su bianco quello che in molti sospettavano da mesi. Niente quarto capitolo, niente allungamenti. La storia di Ellie e Abby si fermerà lì.

Le parole di Bloys sono state piuttosto asciutte. Sull’uscita ha detto che sarà nel 2027 e che una data precisa ancora non esiste. Quando gli è stato chiesto se la terza fosse davvero l’ultima, la risposta è stata altrettanto diretta, spiegando che a suo parere Craig Mazin l’ha pianificata come stagione finale. Una frase breve, ma sufficiente a ridisegnare il percorso della serie.

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Da quattro stagioni previste a tre, cosa è cambiato

Il punto interessante è proprio qui. Mazin aveva accennato in passato che raccontare l’intera vicenda avrebbe potuto richiedere fino a quattro stagioni, quindi la scelta di chiudere con la terza accorcia sensibilmente il tragitto immaginato all’inizio. Significa comprimere, tagliare, decidere cosa vale davvero la pena portare sullo schermo. E significa anche che il materiale rimasto in sospeso dovrà trovare posto in un solo blocco di episodi.

A questo si aggiunge un’assenza che pesa. Neil Druckmann, uomo di Naughty Dog e creatore originale della storia, non figura nella terza stagione della serie HBO Max, confermando un allontanamento già registrato in precedenza. Per un adattamento che aveva fatto della fedeltà alla fonte uno dei suoi tratti distintivi, non è un dettaglio da poco.

Vale la pena ricordare da dove si riparte. Il finale della seconda stagione ha lasciato scoperta una porzione fondamentale di The Last of Us Parte II. Il racconto ha seguito Ellie nel suo percorso attraverso Seattle senza completarlo del tutto e, nel tratto conclusivo, è tornato indietro di tre giorni per cambiare prospettiva e spostarsi su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Esattamente la stessa struttura del videogioco, dove a un certo punto il controllo passa proprio ad Abby.

Il cast che tornerà per l’ultimo atto

Bella Ramsey tornerà nei panni di Ellie, affiancata da Kaitlyn Dever come Abby. Con loro Isabela Merced sarà Dina, Young Mazino vestirà i panni di Jesse, Gabriel Luna riprenderà il ruolo di Tommy e Jeffrey Wright tornerà come Isaac. Un gruppo sostanzialmente consolidato, che porterà a termine il lavoro iniziato quando la serie ha debuttato nel 2023.

Il discorso si allarga volentieri al contesto. Quando si parla di adattamenti di videogiochi al cinema o in televisione, ci sono ormai alcuni titoli che escono subito dal cappello. Il nuovo film di Resident Evil firmato da Zach Cregger, Fallout su Prime Video e appunto la produzione HBO Max tratta dall’opera Naughty Dog. Tre strade diverse, tre modi differenti di trattare un materiale che fino a pochi anni fa veniva considerato quasi intraducibile fuori dal joypad.

Nel frattempo anche Netflix si è mossa su questo terreno, mettendo in cantiere l’adattamento di una saga videoludica con trent’anni di storia alle spalle, uno dei progetti più ambiziosi tra quelli in lavorazione sulla piattaforma. Segno che la corsa alle proprietà intellettuali nate sulle console non si è affatto esaurita, anzi.

Per chi segue la serie, il calendario resta quindi volutamente vago. La terza stagione arriverà in un momento non ancora specificato del 2027, con Bloys che ha preferito non sbilanciarsi oltre. Quello che è certo è il punto di arrivo, perché salvo ripensamenti quella sarà la corsa finale di Ellie e Abby sullo schermo.

Fonte: TecnoAndroid