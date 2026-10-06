Dragon Quest VII Reimagined per Switch 2 al minimo storico

Per chi aspettava il momento giusto per recuperare uno dei capitoli più amati della saga, le Offerte Prime di Amazon mettono sul piatto un’occasione interessante. Dragon Quest VII Reimagined per Switch 2 è sceso a 49,40 euro rispetto al prezzo consigliato di 69,99 euro. Si parla di un risparmio del 29% che porta il titolo al suo minimo storico sulla piattaforma, un taglio di prezzo che difficilmente passa inosservato tra gli appassionati del genere.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna arriva nel giro di pochi giorni. C’è però un dettaglio da tenere bene a mente perché la promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime 2026, valida soltanto il 6 e il 7 ottobre. Due giornate appena, quindi, per decidere se portarsi a casa il gioco a una cifra decisamente più accessibile rispetto al listino.

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Un JRPG rinnovato che resta fedele all’originale

Chi conosce la serie sa bene quanto il settimo episodio sia legato a un’idea classica di gioco di ruolo giapponese. Dragon Quest VII Reimagined si presenta come un’esperienza completamente rinnovata ma senza tradire lo spirito dell’iconico JRPG da cui nasce. Non è dunque una semplice operazione nostalgia, perché il progetto porta con sé alcune novità ben precise che cambiano il modo di vivere l’avventura pur mantenendo intatta l’anima del titolo di partenza.

Tra i cambiamenti più evidenti spicca il sistema di combattimento modificato, pensato per dare un volto nuovo agli scontri. Anche la storia principale è stata snellita, una scelta che rende il percorso più scorrevole e che potrebbe avvicinare anche chi non ha mai avuto il coraggio di affrontare l’originale. A colpire subito l’occhio è poi la grafica in stile diorama, davvero stupenda, che si sposa alla perfezione con il caratteristico design dei personaggi firmato da Akira Toriyama. Un tratto inconfondibile che da sempre accompagna la saga e che qui trova una veste visiva particolarmente curata.

C’è spazio anche per la libertà di approccio. Grazie alla nuova dinamica del doppio mestiere è possibile personalizzare il proprio stile di gioco, combinando abilità e ruoli in base alle preferenze. A completare il quadro ci sono i misteri da risolvere e le alleanze da stringere lungo il cammino, elementi che restano al centro dell’esperienza e che danno sostanza all’avventura nella sua nuova forma su Switch 2.

Come approfittare dello sconto Prime

Per accedere ai prezzi della promozione serve un abbonamento ad Amazon Prime. Chi non lo ha mai attivato in passato può provarlo gratuitamente per 30 giorni, così da sfruttare gli sconti esclusivi attualmente disponibili senza dover sottoscrivere subito un piano a pagamento. Una possibilità comoda soprattutto per chi punta a un acquisto specifico come questo e vuole muoversi in fretta.

Il prezzo di 49,40 euro per Dragon Quest VII Reimagined resta legato alla durata delle Offerte Prime, che si svolgono il 6 e il 7 ottobre. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista entro pochi giorni dall’ordine e un risparmio del 29% rispetto ai 69,99 euro del prezzo consigliato.

Fonte: TecnoAndroid