ARC Raiders gratis dall’8 al 12 ottobre con l’update Frozen Trail

Chi aveva in mente di provare ARC Raiders senza mettere mano al portafoglio avrà presto l’occasione giusta. Embark Studios ha infatti deciso di aprire le porte del suo titolo a tutti per una parte della prossima settimana e di renderlo di fatto gratuito. Sarà così possibile fare una prova approfondita proprio mentre debutta Frozen Trail, il nuovo e corposo aggiornamento del gioco.

L’iniziativa arriva in un momento piuttosto interessante per un progetto che finora ha conquistato una quantità notevole di giocatori. ARC Raiders è uno sparatutto ad estrazione con elementi survival e una forte componente online, un mix piuttosto particolare che non tutti hanno ancora avuto modo di sperimentare. Con le novità ormai alle porte, quella offerta dallo studio è un’occasione da non perdere per chi era rimasto alla finestra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Prova gratuita dall’8 al 12 ottobre su PC e console

La finestra della prova gratuita va dall’8 al 12 ottobre e copre quindi un fine settimana abbondante. ARC Raiders potrà essere scaricato e giocato senza alcun costo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza distinzioni tra chi gioca al computer e chi invece preferisce la console. Qualche giorno pieno per farsi un’idea concreta del gioco e capire se il suo ritmo fa al caso proprio.

Le date non sono state scelte a caso. Coincidono con l’uscita di Frozen Trail, che dovrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti visti finora nello sparatutto di Embark, con una mole di contenuti aggiunti davvero consistente. Saranno insomma giorni piuttosto affollati nel mondo di gioco, tra veterani alle prese con le novità e nuovi arrivati che muovono i primi passi.

Per lo studio svedese si tratta a tutti gli effetti di un rilancio. L’update porta con sé soprattutto una nuova mappa chiamata Passo Pendola, ma anche diverse altre aggiunte e modifiche al gameplay pensate per iniettare nuova linfa nell’esperienza complessiva.

Passo Pendola, avamposti e tempeste di ghiaccio

Passo Pendola è una regione innevata che si trova oltre la Rust Belt. Il territorio è in gran parte montuoso e inospitale, anche se non mancano alcuni villaggi e piccoli insediamenti sparsi qua e là. A dominare il paesaggio c’è poi un colossale ARC caduto che i giocatori potranno esplorare.

Tra le aggiunte più curiose spicca il sistema degli avamposti. Si tratta di piccole basi da modificare e personalizzare a piacere, da usare poi come punto di riferimento all’interno della mappa. Frozen Trail introduce inoltre tre nuove tipologie di ARC da combattere insieme a nuove armi e gadget inediti. Arrivano anche cambiamenti alla progressione e nuovi contenuti endgame, pensati per chi ha già alle spalle parecchie ore di gioco.

Anche l’ambiente diventa un avversario da tenere d’occhio. Le tempeste ghiacciate fanno parte dei nuovi pericoli ambientali e aggiungono ulteriori meccaniche al gioco. Sono collegate in particolare alla presenza di rifugi antivalanga da sfruttare quando il meteo si fa più ostile.

Non tutte le notizie che riguardano ARC Raiders sono però positive per la community. Le Expeditions sono state sospese fino al 2027 e potrebbero anche non tornare più, a seconda di come Embark Studios deciderà di valutare la questione.

Fonte: TecnoAndroid