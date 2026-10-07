Helldivers, il film slitta a giugno 2028 con Alan Ritchson

Per vedere il film di Helldivers sul grande schermo servirà ancora parecchia pazienza. L’adattamento cinematografico del celebre videogioco, atteso da tempo dai fan, è stato infatti rinviato al 2028, con uno slittamento di diversi mesi rispetto ai piani iniziali. Una notizia che sulle prime può deludere, anche se a guardarla bene potrebbe non essere poi così negativa.

A comunicare il cambio di programma è stata direttamente Sony, che ha aggiornato il proprio calendario delle uscite. La pellicola non arriverà più nelle sale il 10 novembre 2027 come previsto, ma il 9 giugno 2028. Lo spazio lasciato libero a novembre non resterà vuoto perché al posto di Helldivers ci sarà Treasure Island di Ridley Scott, con Hugh Jackman nei panni di Long John Silver, che debutterà l’11 novembre 2027.

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Un rinvio che arriva dopo il cambio di protagonista

Quando un film viene posticipato la reazione istintiva è quasi sempre di fastidio. Nel caso di Helldivers però il discorso cambia un po’, perché dietro le quinte la produzione ha dovuto affrontare uno scossone non da poco. Jason Momoa, che era stato scelto come volto principale del progetto, ha lasciato il film all’inizio di quest’anno. Al suo posto è stato ora confermato Alan Ritchson, noto al grande pubblico come protagonista di Reacher, dopo che nelle scorse settimane si era parlato di trattative in corso con l’attore.

Un avvicendamento del genere non passa mai inosservato all’interno di una produzione. Avere qualche mese in più a disposizione potrebbe quindi trasformare il rinvio in un vantaggio concreto, utile per sistemare tutto con calma dopo la sostituzione e ripartire su basi solide.

Il regista Justin Lin aveva speso parole importanti per Momoa durante il CinemaCon, spiegando che Helldivers riesce a tenere insieme satira e umanità e che l’unica persona in grado di reggere questo equilibrio era proprio lui. Una dichiarazione che oggi suona un po’ curiosa, visto come sono andate le cose. Eppure Ritchson sembra davvero il sostituto ideale. Con Reacher l’attore ha dimostrato di saper gestire con la stessa disinvoltura le scene d’azione e i momenti più leggeri, due ingredienti che sulla carta risultano fondamentali per un progetto di questo tipo.

Cosa aspettarsi dalla trama

Sulla storia del lungometraggio il riserbo è totale. Nessun dettaglio ufficiale è ancora trapelato, ma tutto lascia pensare che la sceneggiatura prenderà spunto da Helldivers 2, il capitolo più recente della serie videoludica. Il gioco segue le vicende di un gruppo scelto di soldati d’élite impegnati a difendere la Super Terra dagli alieni, nel bel mezzo di una guerra che si combatte su scala intergalattica.

Proprio questo intreccio di toni rende l’adattamento particolarmente interessante. Da una parte c’è l’azione frenetica tipica del videogioco, dall’altra una vena di satira che lo stesso Lin aveva indicato come uno degli elementi centrali dell’opera, insieme a quel lato umano che dovrebbe dare spessore ai personaggi.

Per quanto riguarda Ritchson, la quarta stagione di Reacher si è conclusa di recente su Prime Video, mentre per il debutto del film di Helldivers nelle sale l’appuntamento è fissato al 9 giugno 2028.

Fonte: TecnoAndroid