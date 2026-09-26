Corsair 3500X in offerta a 74,99 euro con sconto del 46%

Chi sta mettendo insieme un PC da zero, o chi pensa di travasare i componenti in qualcosa di più spazioso, farà bene a dare un’occhiata al case Corsair 3500X, che su Amazon scende a 74,99 euro grazie a uno sconto del 46%. Un taglio di prezzo consistente, che porta un telaio pensato per configurazioni di fascia alta in una fascia di spesa piuttosto accessibile. L’offerta è attiva e il prodotto risulta disponibile.

Il punto di forza del Corsair 3500X sta nella flessibilità. Il telaio accoglie schede madri in formato Mini ITX, Micro ATX, ATX ed EATX, quindi la scelta dei componenti resta ampia, senza doversi preoccupare troppo delle misure. Chi parte da una build compatta e in futuro vuole passare a una piattaforma più generosa, insomma, non si trova con le mani legate. I pannelli panoramici in vetro completano il quadro, perché mettono l’hardware in bella vista e valorizzano la cura estetica di chi ama curare cavi, illuminazione e disposizione dei pezzi.

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Ventole incluse e illuminazione gestita dalla scheda madre

Nella confezione arrivano tre ventole RS120 R ARGB, progettate per garantire un raffreddamento ad alte prestazioni e, allo stesso tempo, un’illuminazione che non trova ostacoli davanti a sé. Un dettaglio che conta più di quanto sembri, perché spesso i case economici includono ventole di ripiego che finiscono sostituite dopo poche settimane. Qui, invece, il pacchetto di partenza è già utilizzabile così com’è.

La gestione delle luci passa direttamente dalla scheda madre, tramite un apposito header ARGB. Niente controller aggiuntivi, niente software extra da installare e nessun groviglio di cavi supplementari da nascondere dietro il vassoio della motherboard. Per chi assembla un PC per la prima volta è una semplificazione non banale, perché l’illuminazione ARGB resta uno dei punti in cui è più facile perdere tempo e pazienza.

Raffreddamento e accesso ai componenti

Sul fronte termico il case per PC firmato Corsair offre parecchi punti di montaggio, distribuiti sui lati, nella zona superiore e nell’area vicina all’alimentatore. In totale si possono installare fino a 10 ventole da 120 mm, e la cosa interessante è che questa capacità resta disponibile anche mantenendo il pannello anteriore in vetro. Di solito, per spingere sul flusso d’aria, bisogna rinunciare alla parte estetica oppure accontentarsi di soluzioni di compromesso. In questo caso le due esigenze convivono.

Un altro aspetto pratico riguarda i pannelli anteriori e laterali in vetro temperato, che sono removibili. Tradotto in termini concreti: il primo assemblaggio diventa più comodo, perché si lavora con ampio spazio di manovra, e anche dopo aver chiuso tutto rimane semplice tornare dentro al sistema per una pulizia, un cambio di ventole o l’aggiunta di un’unità di storage. Chi ha smontato almeno una volta un case con pannelli fissi sa quanto possa fare la differenza.

Il prezzo finale di 74,99 euro tiene conto dello sconto del 46% applicato su Amazon, una promozione che colloca il 3500X tra le proposte più interessanti per chi cerca un telaio spazioso, ventilato e già dotato di ventole ARGB senza dover aggiungere altro al carrello.

Fonte: TecnoAndroid