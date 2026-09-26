Apple Music Hall, Elton John apre i primi otto concerti a Londra

Apple ha presentato i primi otto concerti dell’Apple Music Hall, la nuova sala da concerti aperta a Londra, e per inaugurare il cartellone ha scelto un nome che non ha bisogno di presentazioni. Il 28 settembre sarà infatti Elton John a tenere a battesimo il palco. Dopo di lui e fino a dicembre si alterneranno Baby Keem, Skye Newman, Troye Sivan, Arlo Parks, Burna Boy, Chase & Status e Charli xcx, una scaletta che mescola generi e generazioni piuttosto lontani tra loro.

Il progetto era stato annunciato qualche tempo fa, quando la società di Cupertino aveva promesso di rivelare a breve i primi artisti in programma. Ora quella promessa è stata mantenuta e il quadro dei primi mesi di attività della sala londinese appare finalmente completo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Music Hall: uno spazio raccolto dentro Battersea Power Station

La nuova venue si trova all’interno della celebre Battersea Power Station, lo stesso complesso dove Apple ospita già i propri uffici e un Apple Store. Non si tratta di un’arena gigantesca ma di un ambiente dalle dimensioni contenute, capace di accogliere fino a 600 persone. Chi non riuscirà a procurarsi un posto in sala potrà comunque seguire le esibizioni da casa, perché ogni concerto verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo attraverso Apple Music.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente gli artisti. Chi salirà sul palco dell’Apple Music Hall porterà a casa una registrazione in Audio spaziale già finita, un mix pronto per la trasmissione e un video multicamera. Materiale di qualità professionale insomma, utilizzabile senza ulteriori passaggi di produzione.

Il calendario prende il via con Elton John il 28 settembre. Il 2 ottobre sarà il turno di Baby Keem, mentre il 7 ottobre toccherà a Skye Newman. Troye Sivan si esibirà il 13 ottobre, Arlo Parks il 22 ottobre e Burna Boy il 29 ottobre. Dopo una pausa di qualche settimana arriveranno Chase & Status il 26 novembre e infine Charli xcx, che chiuderà questo primo ciclo il 2 dicembre.

Stando a quanto comunicato dall’azienda, i biglietti per le serate di Elton John, Baby Keem e Skye Newman saranno disponibili da lunedì 28 settembre alle 10 ora italiana, cioè le 9 a Londra. Per gli altri appuntamenti bisognerà invece aspettare ancora un po’. Tutti i dettagli su prezzi e disponibilità sono raccolti sulla pagina ufficiale della sala.

Alcuni dei nomi in cartellone hanno con la piattaforma un legame di lunga data. Elton John, per esempio, conduce ogni settimana il programma radiofonico Rocket Hour fin dal lancio del servizio nel 2015. Anche Charli xcx conosce bene l’ecosistema di Apple, visto che in passato ha guidato per cinque stagioni The Candy Shop su Beats 1.

In attesa dei concerti, il catalogo di Apple Music offre la possibilità di ripassare i lavori di ciascun artista. Per Elton John c’è Goodbye Yellow Brick Road, per Baby Keem Ca$ino e per Skye Newman SE9. Troye Sivan propone She’s the Best, Arlo Parks Ambiguous Desire e Burna Boy No Sign of Weakness. Chase & Status arrivano con Generic Everything, mentre Charli xcx si presenta con Music, Fashion, Film.

Per guardare le esibizioni in streaming è necessario avere un abbonamento attivo ad Apple Music, che si può sottoscrivere singolarmente oppure ottenere all’interno del pacchetto Apple One.

Fonte: TecnoAndroid