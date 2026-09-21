DAZN, la Super League Basketball resta gratis in tutto il mondo

La nuova stagione del basket professionistico britannico parte con una conferma importante per gli appassionati che seguono la competizione da fuori dal Regno Unito. La Super League Basketball continuerà infatti a essere disponibile su DAZN anche per la stagione 2026/27.

La partnership tra DAZN e SLB è stata estesa e permetterà di seguire la massima serie professionistica di basket del Regno Unito a livello globale, con la possibilità di accedere gratuitamente alle partite sia in diretta sia on demand. La copertura comprende l’intera stagione e non si limiterà agli incontri di campionato, includendo anche le partite di Coppa e Play-Off.

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La stagione 2026/27 parte da Bristol

Il nuovo campionato prende il via venerdì 18 settembre a Bristol, dove i Bristol Flyers affronteranno i London Lions, campioni in carica della competizione. L’accordo permette agli appassionati di seguire tutte le partite della stagione attraverso DAZN, con una copertura che comprende gli incontri del massimo livello del basket professionistico britannico. La disponibilità globale della competizione prosegue così il percorso iniziato nel 2024, anno in cui la Super League Basketball è arrivata sulla piattaforma DAZN.

Dirette, on demand e accesso gratuito

Per tutta la stagione 2026/27 sarà possibile guardare gli incontri della Super League Basketball gratuitamente su DAZN. La copertura prevede sia la visione in diretta sia la possibilità di recuperare successivamente le partite attraverso la modalità on demand. L’accordo punta inoltre a mantenere la competizione accessibile ai tifosi di tutto il mondo, permettendo ai club, ai giocatori e alle storie della lega di raggiungere un pubblico internazionale attraverso la piattaforma. Secondo DAZN, la partnership rappresenta anche un’opportunità per aumentare la visibilità del basket britannico di alto livello e ampliare la presenza dei contenuti cestistici all’interno della propria offerta globale.

Una collaborazione che guarda alla FIBA Basketball World Cup 2027

Il rinnovo si inserisce nel percorso di DAZN legato al rafforzamento del proprio portafoglio di diritti dedicati al basket. La piattaforma collega inoltre l’estensione della collaborazione con la Super League Basketball alla preparazione in vista della FIBA Basketball World Cup 2027. Anche per la Super League Basketball, la possibilità di rendere ogni partita gratuitamente accessibile rappresenta una componente dell’obiettivo di ampliare la diffusione della competizione e permettere a club e giocatori di raggiungere il maggior numero possibile di appassionati. La partnership proseguirà quindi per tutta la stagione 2026/27, con la copertura globale delle partite di campionato, Coppa e Play-Off sulla piattaforma DAZN.

Fonte: TecnoAndroid